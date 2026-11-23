- O que é: Sensação súbita de que o quarto está girando por poucos segundos ao deitar, rolar na cama ou inclinar a cabeça para cima.
- Pode indicar: Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), causada pelo deslocamento de pequenos cristais de cálcio dentro do labirinto.
- Quando buscar ajuda: Avaliação com otorrinolaringologista se os episódios se repetirem, ou pronto atendimento imediato se houver fraqueza, fala enrolada ou perda auditiva.
Sentir o teto girar por alguns segundos logo ao virar de lado no travesseiro ou levantar o olhar para uma prateleira alta é uma experiência desconfortável e bastante frequente. Na prática clínica, essa tontura ao virar a cabeça costuma indicar vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), o distúrbio vestibular mais comum no consultório médico.
Como os cristais do ouvido interno provocam tontura ao mudar a posição da cabeça?
Dentro do ouvido interno existe o sistema vestibular, conjunto de estruturas responsáveis pelo equilíbrio e pela noção espacial do corpo. Em uma câmara chamada utrículo ficam alojadas as otocônias, microscópicos cristais de carbonato de cálcio que ajudam o cérebro a perceber a gravidade.
Quando parte dessas otocônias se desprende e migra para os canais semicirculares cheios de líquido, qualquer inclinação da cabeça faz os cristais se moverem e estimularem nervos sensoriais de forma errada. O cérebro recebe um aviso falso de rotação intensa enquanto os olhos mostram o quarto parado, gerando a vertigem rotatória.
Quais sintomas acompanham a vertigem posicional e quanto tempo dura cada crise?
A crise típica da vertigem posicional paroxística benigna surge segundos após um movimento específico e dura, na maioria das vezes, menos de 1 minuto. Durante o pico do giro, os olhos costumam apresentar movimentos involuntários e rápidos chamados de nistagmo, sinal clínico fundamental durante o exame físico.
Além da sensação de rotação, outros sintomas costumam aparecer de forma combinada no episódio:
- Náuseas e enjoo intenso logo após deitar, sentar na beira da cama ou abaixar a cabeça para amarrar o sapato.
- Desequilíbrio residual ao caminhar nas horas seguintes, mesmo depois que a sensação de giro desaparece.
- Gatilhos posicionais previsíveis, como estender roupas no varal, olhar para cima no dentista ou virar sempre para o mesmo lado do colchão.
- Ausência de zumbido novo ou surdez súbita, característica que ajuda a distinguir a VPPB de outras doenças do labirinto.
O que a pesquisa médica mostra sobre o diagnóstico e o tratamento da VPPB?
De acordo com diretrizes clínicas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), o diagnóstico da vertigem posicional baseia-se na história clínica e em testes posicionais realizados no consultório, como a manobra de Dix-Hallpike, dispensando exames de imagem na maioria dos casos típicos.
Uma revisão clínica publicada no periódico Otolaryngology–Head and Neck Surgery destaca que o tratamento de primeira escolha não depende de remédios sedativos de uso contínuo, mas de manobras de reposicionamento canalicular, como a manobra de Epley, que guiam os cristais de volta ao utrículo por meio de movimentos sequenciais da cabeça.
A sensação de giro intenso cede rapidamente assim que a cabeça permanece imóvel na nova posição.
O especialista posiciona a cabeça do paciente para observar o nistagmo e identificar qual canal semicircular foi afetado.
O desgaste natural da membrana que fixa as otocônias torna o deslocamento mais frequente após os 50 anos ou após traumas leves na cabeça.
Quais outras condições podem causar tontura ao levantar ou mudar de posição?
Nem toda tontura relacionada à postura tem origem nos cristais do labirinto, e apenas a avaliação médica confirma o diagnóstico diferencial. Outras causas frequentes incluem:
- Hipotensão ortostática: queda momentânea da pressão arterial ao ficar em pé rápido demais, provocando visão escurecida ou sensação de desmaio sem giro do ambiente.
- Neurite vestibular ou labirintite: inflamação do nervo vestibular que causa vertigem contínua por dias seguidos, mesmo com a cabeça totalmente parada.
- Migrânea vestibular: crises recorrentes de tontura associadas a sensibilidade à luz, som ou histórico de enxaqueca.
- Alterações cardiovasculares ou metabólicas: arritmias cardíacas, desidratação e variações bruscas de glicemia também geram instabilidade ao levantar.
Quando a tontura exige consulta com otorrinolaringologista ou atendimento de urgência?
Agende consulta com um otorrinolaringologista ou neurologista sempre que a tontura ao virar a cabeça se repetir por mais de dois dias, atrapalhar o sono ou aumentar o risco de quedas em idosos. O especialista identifica o lado afetado e realiza a manobra corretiva adequada, evitando o uso prolongado de medicamentos para labirintite que apenas mascaram os sintomas.
Procure um pronto-socorro imediatamente ou acione o SAMU (192) se a vertigem vier acompanhada de sinais de alerta neurológico ou cardiovascular, pois podem indicar acidente vascular cerebral (AVC) ou arritmia:
- Dor de cabeça súbita e muito forte, diferente de qualquer cefaleia habitual.
- Fala enrolada, dificuldade para engolir ou visão dupla que surge junto com a tontura.
- Fraqueza, formigamento ou perda de força em um lado do rosto, braço ou perna.
- Incapacidade total de ficar em pé sem apoio, desmaio, dor no peito ou perda súbita da audição.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.