Resumo O que é: Sensação súbita de que o quarto está girando por poucos segundos ao deitar, rolar na cama ou inclinar a cabeça para cima.

Pode indicar: Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), causada pelo deslocamento de pequenos cristais de cálcio dentro do labirinto.

Quando buscar ajuda: Avaliação com otorrinolaringologista se os episódios se repetirem, ou pronto atendimento imediato se houver fraqueza, fala enrolada ou perda auditiva.

Sentir o teto girar por alguns segundos logo ao virar de lado no travesseiro ou levantar o olhar para uma prateleira alta é uma experiência desconfortável e bastante frequente. Na prática clínica, essa tontura ao virar a cabeça costuma indicar vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), o distúrbio vestibular mais comum no consultório médico.

Como os cristais do ouvido interno provocam tontura ao mudar a posição da cabeça?

Dentro do ouvido interno existe o sistema vestibular, conjunto de estruturas responsáveis pelo equilíbrio e pela noção espacial do corpo. Em uma câmara chamada utrículo ficam alojadas as otocônias, microscópicos cristais de carbonato de cálcio que ajudam o cérebro a perceber a gravidade.

Quando parte dessas otocônias se desprende e migra para os canais semicirculares cheios de líquido, qualquer inclinação da cabeça faz os cristais se moverem e estimularem nervos sensoriais de forma errada. O cérebro recebe um aviso falso de rotação intensa enquanto os olhos mostram o quarto parado, gerando a vertigem rotatória.

O ouvido interno reúne estruturas que detectam os movimentos da cabeça e ajudam o cérebro a manter o equilíbrio. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas acompanham a vertigem posicional e quanto tempo dura cada crise?

A crise típica da vertigem posicional paroxística benigna surge segundos após um movimento específico e dura, na maioria das vezes, menos de 1 minuto. Durante o pico do giro, os olhos costumam apresentar movimentos involuntários e rápidos chamados de nistagmo, sinal clínico fundamental durante o exame físico.

Além da sensação de rotação, outros sintomas costumam aparecer de forma combinada no episódio:

Náuseas e enjoo intenso logo após deitar, sentar na beira da cama ou abaixar a cabeça para amarrar o sapato.

logo após deitar, sentar na beira da cama ou abaixar a cabeça para amarrar o sapato. Desequilíbrio residual ao caminhar nas horas seguintes, mesmo depois que a sensação de giro desaparece.

ao caminhar nas horas seguintes, mesmo depois que a sensação de giro desaparece. Gatilhos posicionais previsíveis , como estender roupas no varal, olhar para cima no dentista ou virar sempre para o mesmo lado do colchão.

, como estender roupas no varal, olhar para cima no dentista ou virar sempre para o mesmo lado do colchão. Ausência de zumbido novo ou surdez súbita, característica que ajuda a distinguir a VPPB de outras doenças do labirinto.

O que a pesquisa médica mostra sobre o diagnóstico e o tratamento da VPPB?

De acordo com diretrizes clínicas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), o diagnóstico da vertigem posicional baseia-se na história clínica e em testes posicionais realizados no consultório, como a manobra de Dix-Hallpike, dispensando exames de imagem na maioria dos casos típicos.

Uma revisão clínica publicada no periódico Otolaryngology–Head and Neck Surgery destaca que o tratamento de primeira escolha não depende de remédios sedativos de uso contínuo, mas de manobras de reposicionamento canalicular, como a manobra de Epley, que guiam os cristais de volta ao utrículo por meio de movimentos sequenciais da cabeça.

Pontos-chave sobre a vertigem posicional ⏱️ Duração típica < 1 min Episódios breves ligados ao movimento A sensação de giro intenso cede rapidamente assim que a cabeça permanece imóvel na nova posição. 🩺 Exame diagnóstico Manobra de Dix-Hallpike no consultório O especialista posiciona a cabeça do paciente para observar o nistagmo e identificar qual canal semicircular foi afetado. 👥 Faixa de risco 50+ anos Maior incidência com o envelhecimento O desgaste natural da membrana que fixa as otocônias torna o deslocamento mais frequente após os 50 anos ou após traumas leves na cabeça.

Quais outras condições podem causar tontura ao levantar ou mudar de posição?

Nem toda tontura relacionada à postura tem origem nos cristais do labirinto, e apenas a avaliação médica confirma o diagnóstico diferencial. Outras causas frequentes incluem:

Hipotensão ortostática: queda momentânea da pressão arterial ao ficar em pé rápido demais, provocando visão escurecida ou sensação de desmaio sem giro do ambiente.

queda momentânea da pressão arterial ao ficar em pé rápido demais, provocando visão escurecida ou sensação de desmaio sem giro do ambiente. Neurite vestibular ou labirintite: inflamação do nervo vestibular que causa vertigem contínua por dias seguidos, mesmo com a cabeça totalmente parada.

inflamação do nervo vestibular que causa vertigem contínua por dias seguidos, mesmo com a cabeça totalmente parada. Migrânea vestibular: crises recorrentes de tontura associadas a sensibilidade à luz, som ou histórico de enxaqueca.

crises recorrentes de tontura associadas a sensibilidade à luz, som ou histórico de enxaqueca. Alterações cardiovasculares ou metabólicas: arritmias cardíacas, desidratação e variações bruscas de glicemia também geram instabilidade ao levantar.

Testes posicionais realizados por profissionais ajudam a investigar a origem da vertigem e orientar o tratamento adequado. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a tontura exige consulta com otorrinolaringologista ou atendimento de urgência?

Agende consulta com um otorrinolaringologista ou neurologista sempre que a tontura ao virar a cabeça se repetir por mais de dois dias, atrapalhar o sono ou aumentar o risco de quedas em idosos. O especialista identifica o lado afetado e realiza a manobra corretiva adequada, evitando o uso prolongado de medicamentos para labirintite que apenas mascaram os sintomas.

Procure um pronto-socorro imediatamente ou acione o SAMU (192) se a vertigem vier acompanhada de sinais de alerta neurológico ou cardiovascular, pois podem indicar acidente vascular cerebral (AVC) ou arritmia:

Dor de cabeça súbita e muito forte , diferente de qualquer cefaleia habitual.

, diferente de qualquer cefaleia habitual. Fala enrolada, dificuldade para engolir ou visão dupla que surge junto com a tontura.

que surge junto com a tontura. Fraqueza, formigamento ou perda de força em um lado do rosto, braço ou perna.

em um lado do rosto, braço ou perna. Incapacidade total de ficar em pé sem apoio, desmaio, dor no peito ou perda súbita da audição.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.