Você abre a porta da geladeira para pegar água e sente aquela mistura de cebola, sobra de comida e queijo tomando conta do ar frio, mesmo depois de deixar um potinho aberto com pó branco no canto da prateleira.
Por que o bicarbonato de sódio consegue reduzir alguns cheiros dentro da geladeira?
O bicarbonato funciona dentro da geladeira como um ímã químico que captura partículas azedas soltas no ar antes que elas cheguem ao seu nariz. Em vez de soltar perfume para esconder o cheiro ruim, o pó transforma a molécula do odor em um composto sem cheiro.
Na química, o bicarbonato de sódio (NaHCO3) tem caráter levemente alcalino e reage com ácidos graxos voláteis (moléculas ácidas evaporadas de laticínios, frutas e molhos). Essa reação equilibra o pH dessas partículas suspensas e interrompe a sensação de odor azedo no compartimento.
Quais odores e sujeiras o bicarbonato de sódio não consegue resolver sozinho?
Colocar um pote de pó branco ao lado de um caldo derramado ou de uma carne passada não interrompe o apodrecimento nem impede a contaminação dos outros alimentos. Cheiros fortes de peixe cru ou verdura mofada continuam sendo produzidos sem parar enquanto a fonte ficar ali.
De acordo com orientações sanitárias de boas práticas na cozinha da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), neutralizar odores no ambiente não equivale à desinfecção de superfícies. Bactérias e fungos acumulados nas gavetas e na borracha da porta só saem com limpeza física e produtos saneantes adequados.
Como eliminar o mau cheiro da geladeira e usar o bicarbonato do jeito certo?
Tentar tirar o odor da geladeira só com bicarbonato é como passar desodorante sem tomar banho: ajuda por pouco tempo, mas a causa segue lá. Primeiro você precisa remover toda a fonte de sujeira e depois usar o pó para manter o ar neutro.
Escolher um recipiente largo em vez de deixar a caixinha fechada aumenta a área de contato do pó com o ar circulante. Siga esta sequência prática para higienizar o interior e aplicar o produto corretamente:
- Desligue o aparelho e esvazie todas as prateleiras: descarte alimentos vencidos, verduras murchas e potes abertos com molhos antigos antes de começar a limpeza.
- Lave peças removíveis com detergente neutro: retire gavetas e bandejas, lave na pia com esponja macia e água morna e seque bem com pano limpo.
- Limpe as paredes internas e a borracha da porta: passe um pano umedecido em solução de 1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água morna e finalize com pano seco.
- Coloque 100 g de bicarbonato em um pote raso e aberto: use uma tigela pequena de boca larga na prateleira central para o ar frio tocar a maior superfície possível do pó.
- Guarde alimentos aromáticos em potes herméticos: armazene cebola picada, alho, queijos curados e sobras cozidas em recipientes de vidro ou plástico com tampa vedada.
|Cuidado na geladeira
|O que realmente faz
|Frequência ideal
|🥣 100 g de bicarbonato em pote aberto
|Neutraliza gases ácidos leves liberados no ar interno
|Trocar a cada 30 dias
|🧽 Lavagem com detergente neutro
|Remove gordura, líquidos derramados e biofilme de sujeira
|A cada 15 a 30 dias
|🫙 Potes com tampa hermética
|Impede que o odor da comida escape para o restante da geladeira
|Uso contínuo ao guardar sobras
O que os órgãos de segurança alimentar recomendam para evitar odores e contaminação?
Manter a temperatura interna regulada é tão importante quanto limpar as prateleiras, porque o calor acelera a multiplicação de bactérias que geram mau cheiro. Quando a geladeira está superlotada, o ar frio não circula entre os potes e os alimentos estragam antes do prazo.
Segundo recomendações de conservação doméstica do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), o refrigerador deve operar a 4 °C ou menos, e o uso de uma caixa aberta de bicarbonato nas prateleiras pode ajudar a absorver odores desde que os alimentos estejam cobertos e o aparelho seja higienizado regularmente.
Quando o mau cheiro na geladeira indica defeito técnico e exige assistência especializada?
Se você esvaziou, lavou todas as peças e o odor continua forte, verifique se há líquido acumulado na bandeja traseira sobre o motor ou se o dreno interno de degelo entupiu. Restos de sangue de carne ou leite que escorrem pelo furo do dreno fermentam atrás do aparelho e geram cheiro intenso.
Caso sinta cheiro de plástico queimado, odor químico adocicado de fluido refrigerante ou perceba que o aparelho parou de gelar bem, desligue da tomada e chame um técnico em refrigeração. O especialista desobstrui o sistema interno com segurança e evita danos ao compressor.