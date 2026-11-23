Saiu o resultado da +Milionária 409, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 409

09 – 29 – 49 – 37 – 41 – 20 trevos 4 e 5

Resultado da +Milionária 409 de hoje: veja números e rateio do concurso 409

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 409

6 acertos + 2 trevos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

5 acertos + 2 trevos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

4 acertos + 2 trevos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

3 acertos + 2 trevos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

3 acertos + 1 trevo: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

2 acertos + 2 trevos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

2 acertos + 1 trevo: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 410 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Dezenas dos concursos recentes

409 (23/11): [DEZ1] — [DEZ2] — [DEZ3] — [DEZ4] — [DEZ5] — [DEZ6], trevos [T1] e [T2] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

408 (18/11): 05 — 20 — 33 — 35 — 38 — 46, trevos 1 e 3 — acumulou

407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50, trevos 2 e 3 — acumulou

406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42, trevos 3 e 5 — acumulou

405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41, trevos 3 e 4 — acumulou

404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39, trevos 1 e 3 — acumulou

403 (30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50, trevos 1 e 6 — acumulou

402 (29/10): 06 — 07 — 13 — 35 — 36 — 43, trevos 3 e 5 — acumulou

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.