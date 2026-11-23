Saiu o resultado ddo Super Sete 925, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.
Dezenas sorteadas no concurso 925
8 – 3 – 6 – 0 – 8 – 3 – 9
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.
O prêmio acumulou?
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Rateio do concurso 925
- 7 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 6 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 5 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 4 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 3 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
Onde saíram os prêmios
- [CIDADE/UF] — [FAIXA]
- [CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]
Próximo concurso
O concurso 926 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Resultados recentes
- 925 (23/11): [C1] — [C2] — [C3] — [C4] — [C5] — [C6] — [C7] (colunas 1 a 7) — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]
- 924 (18/11): 2 — 7 — 8 — 8 — 5 — 4 — 6 — acumulou
- 923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1
- 922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8
- 921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0
- 920 (09/11): 5 — 8 — 1 — 3 — 8 — 2 — 0
- 919 (06/11): 3 — 1 — 9 — 5 — 4 — 2 — 2
Como receber o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.