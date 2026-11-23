Saiu o resultado ddo Super Sete 925, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 925

8 – 3 – 6 – 0 – 8 – 3 – 9

Resultado do Super Sete 925 de hoje: veja números e rateio do concurso 925

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 925

7 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

6 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

5 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

4 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

3 colunas: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 926 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Resultados recentes

925 (23/11): [C1] — [C2] — [C3] — [C4] — [C5] — [C6] — [C7] (colunas 1 a 7) — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

924 (18/11): 2 — 7 — 8 — 8 — 5 — 4 — 6 — acumulou

923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1

922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8

921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0

920 (09/11): 5 — 8 — 1 — 3 — 8 — 2 — 0

919 (06/11): 3 — 1 — 9 — 5 — 4 — 2 — 2

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.