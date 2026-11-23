Saiu o resultado da Dupla Sena 3035, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 3035

43 – 01 – 05 – 12 – 25 – 45

33 – 15 – 38 – 14 – 22 – 02

Resultado da Dupla Sena 3035 de hoje: veja números e rateio do concurso 3035

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 3035

6 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

5 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

4 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

3 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 3036 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Dezenas dos concursos recentes

3035 (23/11): 1º sorteio: [6 DEZENAS]; 2º sorteio: [6 DEZENAS] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

3034 (18/11): 1º sorteio 08 — 11 — 15 — 22 — 28 — 37; 2º sorteio 19 — 22 — 23 — 28 — 30 — 48 — acumulou

3033 (16/11): 1º sorteio 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46; 2º sorteio 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 — acumulou

3032 (13/11): 1º sorteio 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47; 2º sorteio 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49 — acumulou

3031 (11/11): 1º sorteio 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28; 2º sorteio 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37 — acumulou

3030 (09/11): 1º sorteio 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37; 2º sorteio 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30 — acumulou

3029 (06/11): 1º sorteio 10 — 19 — 20 — 33 — 35 — 46; 2º sorteio 10 — 12 — 22 — 25 — 38 — 41 — acumulou

3028 (04/11): 1º sorteio 02 — 04 — 30 — 39 — 42 — 49; 2º sorteio 08 — 09 — 10 — 18 — 27 — 50 — acumulou

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.