Saiu o resultado da Lotomania 3002, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.
Dezenas sorteadas no concurso 3002
83 – 48 -77 – 58 – 23 – 22 – 41 – 44 – 74 – 35 – 62 – 91 – 34 – 93 – 28 – 37 – 73 – 49 – 85 – 98
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.
O prêmio acumulou?
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Rateio do concurso 3002
- 20 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 19 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 18 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 17 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 16 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 15 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
- 0 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]
Onde saíram os prêmios
- [CIDADE/UF] — [FAIXA]
- [CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]
Próximo concurso
O concurso 3003 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Dezenas dos concursos recentes
- 3002 (23/11): [20 DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]
- 3001 (18/11): 04 — 06 — 12 — 14 — 25 — 44 — 45 — 49 — 51 — 54 — 56 — 66 — 69 — 72 — 73 — 79 — 89 — 94 — 97 — 98 — acumulou
- 3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — acumulou
- 2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 2.830.411,08 cada
- 2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — acumulou
- 2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou
- 2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou
- 2995 (04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92 — acumulou
Como receber o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.