Saiu o resultado da Lotomania 3002, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 3002

83 – 48 -77 – 58 – 23 – 22 – 41 – 44 – 74 – 35 – 62 – 91 – 34 – 93 – 28 – 37 – 73 – 49 – 85 – 98

Resultado da Lotomania 3002 de hoje: veja números e rateio do concurso 3002

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 3002

20 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

19 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

18 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

17 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

16 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

15 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

0 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 3003 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Dezenas dos concursos recentes

3002 (23/11): [20 DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

3001 (18/11): 04 — 06 — 12 — 14 — 25 — 44 — 45 — 49 — 51 — 54 — 56 — 66 — 69 — 72 — 73 — 79 — 89 — 94 — 97 — 98 — acumulou

3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — acumulou

2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 2.830.411,08 cada

2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — acumulou

2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou

2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou

2995 (04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92 — acumulou

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.