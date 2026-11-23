Saiu o resultado do Dia de Sorte 1354, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 1354

22 – 30 – 01 – 18 – 05 – 23 – 25 Mês da Sorte FEVEREIRO

Resultado do Dia de Sorte 1354 de hoje: veja números e rateio do concurso

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 1354

7 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

6 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

5 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

4 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Mês de Sorte: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 1355 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Dezenas dos concursos recentes

1354 (23/11): [7 DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE], Mês de Sorte: [MÊS] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: Maio — acumulou

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: Junho — acumulou

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: Setembro — acumulou

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: Abril — acumulou

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês de Sorte: Outubro — acumulou

1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, Mês de Sorte: Fevereiro — acumulou

1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25, Mês de Sorte: Abril — acumulou

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.