UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3836 • 23/11 Saíram as dezenas dda Lotofácil 3836 desta segunda, 23/11: 1 Dezenas: 09 – 15 -21 – 02 – 12 – 20 – 16 – 03 – 22 – 24 – 23 – 19 – 07 – 17 – 05

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Próximo concurso, o 3837, em [DATA] com estimativa de [R$ VALOR]. Rateio: [A CONFIRMAR]

Saiu o resultado da Lotofácil 3836, sorteado nesta segunda-feira (23/11), às 21h.

Dezenas sorteadas no concurso 3836

09 – 15 -21 – 02 – 12 – 20 – 16 – 03 – 22 – 24 – 23 – 19 – 07 – 17 – 05

Resultado da Lotofácil 3836 de hoje: veja números e rateio do concurso

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio do concurso 3836

15 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

14 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

13 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

12 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

11 acertos: [N] apostas ganhadoras, R$ [VALOR]

Onde saíram os prêmios

[CIDADE/UF] — [FAIXA]

[CANAL ELETRÔNICO, SE HOUVER] — [FAIXA]

Próximo concurso

O concurso 3837 está previsto para [DATA], às 21h, com prêmio estimado em [R$ VALOR]. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Dezenas dos concursos recentes

3836 (23/11): [15 DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE] — [DESFECHO: acumulou / N ganhadores]

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador (Caxias do Sul/RS), R$ 5.969.456,29

3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — 1 ganhador (Jundiaí/SP), R$ 1.642.095,56

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.