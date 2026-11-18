Resumo O que é: As pedras nos rins são formações sólidas de sais minerais e ácidos que se cristalizam dentro do trato urinário, muitas vezes crescendo de forma silenciosa antes de causar dor.

Pode indicar: Baixa ingestão diária de água, excesso de sódio e proteína animal na dieta ou alterações metabólicas como hipercalciúria e níveis elevados de ácido úrico.

Quando buscar ajuda: Procure um nefrologista ou urologista ao notar urina turva, ardência persistente ou desconforto lombar, e busque pronto-socorro imediato se houver febre, calafrios ou dor aguda intensa.

Pedras nos rins, chamadas na medicina de nefrolitíase ou cálculos renais, frequentemente se formam e permanecem alojadas nos rins durante meses sem provocar qualquer desconforto. O quadro costuma sinalizar um desequilíbrio na concentração da urina, impulsionado pela baixa ingestão de líquidos, pelo consumo elevado de sódio ou por alterações metabólicas específicas.

Como os cristais se formam dentro dos rins e do trato urinário?

A urina funciona como uma solução encarregada de eliminar resíduos filtrados pelo sangue, como cálcio, oxalato, fosfato e ácido úrico. Quando o volume de água disponível no organismo cai, esses minerais ficam excessivamente concentrados e perdem a capacidade de permanecer dissolvidos.

Nesse ambiente de supersaturação urinária, partículas microscópicas começam a se agrupar ao redor de um núcleo inicial, processo conhecido como nucleação. Simultaneamente, a redução de substâncias protetoras naturais da urina, como o citrato e o magnésio, facilita o crescimento progressivo da pedra.

A composição química da pedra ajuda a identificar os fatores associados à sua formação e orientar a prevenção de novos cálculos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais acompanham a movimentação de um cálculo renal pelo ureter?

Quando uma pedra sai da pelve renal e entra no ureter, o canal estreito que leva a urina até a bexiga, a musculatura local entra em espasmo para tentar expulsar o obstáculo. Esse movimento desencadeia um conjunto característico de manifestações clínicas:

Dor lombar intensa em cólica: começa de forma súbita na região das costas, abaixo das costelas, e irradia para a lateral do abdômen, virilha ou região genital.

começa de forma súbita na região das costas, abaixo das costelas, e irradia para a lateral do abdômen, virilha ou região genital. Alterações visíveis na urina: o líquido pode apresentar coloração rosada, avermelhada ou acastanhada (hematúria) devido ao atrito da pedra com a mucosa, além de aspecto turvo e odor forte.

o líquido pode apresentar coloração rosada, avermelhada ou acastanhada (hematúria) devido ao atrito da pedra com a mucosa, além de aspecto turvo e odor forte. Sintomas urinários baixos: vontade frequente e urgente de urinar em pequenas quantidades, acompanhada de ardência quando o cálculo se aproxima da bexiga.

vontade frequente e urgente de urinar em pequenas quantidades, acompanhada de ardência quando o cálculo se aproxima da bexiga. Náuseas e vômitos reflexos: a inervação compartilhada entre os rins e o trato gastrointestinal provoca enjoo persistente durante as crises de dor.

O que a pesquisa médica mostra sobre dieta, hidratação e recorrência dos cálculos?

De acordo com orientações da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a formação de cálculos renais resulta da interação entre predisposição genética, hábitos alimentares e volume urinário diário. A entidade destaca que cerca de 10% a 15% da população mundial desenvolverá pelo menos um episódio de cálculo ao longo da vida, com maior incidência entre adultos de 20 a 50 anos.

As diretrizes clínicas apontam ainda que a taxa de recorrência pode alcançar 50% em até cinco a dez anos quando o paciente não ajusta a hidratação nem investiga a composição química da pedra. Por isso, medidas genéricas sem diagnóstico metabólico nem sempre impedem o surgimento de novos cálculos.

Pontos-chave sobre prevenção e investigação dos cálculos renais 💧 Meta de hidratação 2 a 2,5 L Volume urinário diário protetor Manter a urina sempre diluída e com coloração amarelo-clara reduz a supersaturação dos sais minerais no rim. 🧪 Exame diagnóstico Tomografia sem contraste e urina de 24 horas A tomografia localiza cálculos milimétricos, enquanto a coleta de urina de 24 horas identifica excesso de cálcio, sódio ou ácido úrico. 🥗 Cuidado alimentar Cortar cálcio da dieta piora o quadro Sem cálcio no intestino para se ligar ao oxalato dos alimentos, o organismo absorve mais oxalato livre e aumenta o risco de novas pedras.

Quais hábitos alimentares e condições metabólicas diferenciam cada tipo de cálculo?

Embora beber mais água e reduzir o sal sejam medidas válidas para todos os pacientes, cada tipo de cálculo exige ajustes específicos conforme sua composição química. A avaliação médica com exame de urina de 24 horas e análise físico-química da pedra permite direcionar a prevenção:

Cálculos de oxalato de cálcio (cerca de 80% dos casos): estão ligados ao excesso de sódio, que eleva a eliminação de cálcio pelos rins, e ao consumo exagerado de alimentos ricos em oxalato (espinafre, beterraba, nozes e chocolate) sem ingestão adequada de cálcio alimentar.

estão ligados ao excesso de sódio, que eleva a eliminação de cálcio pelos rins, e ao consumo exagerado de alimentos ricos em oxalato (espinafre, beterraba, nozes e chocolate) sem ingestão adequada de cálcio alimentar. Cálculos de ácido úrico: ocorrem com maior frequência em pessoas com dieta rica em carnes vermelhas, frutos do mar e bebidas açucaradas, além de pacientes com gota, obesidade ou resistência à insulina, que tornam a urina excessivamente ácida.

ocorrem com maior frequência em pessoas com dieta rica em carnes vermelhas, frutos do mar e bebidas açucaradas, além de pacientes com gota, obesidade ou resistência à insulina, que tornam a urina excessivamente ácida. Cálculos de estruvita: formam-se após infecções urinárias de repetição causadas por bactérias produtoras de urease, podendo crescer rapidamente e ocupar grande parte do rim (cálculos coraliformes).

formam-se após infecções urinárias de repetição causadas por bactérias produtoras de urease, podendo crescer rapidamente e ocupar grande parte do rim (cálculos coraliformes). Alterações endócrinas e anatômicas: condições como hiperparatireoidismo primário, acidose tubular renal e malformações das vias urinárias favorecem o acúmulo de cristais mesmo em pessoas bem hidratadas.

Baixa ingestão de líquidos e consumo elevado de sódio podem favorecer alterações na composição da urina. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar um nefrologista ou buscar atendimento de urgência?

Agende consulta ambulatorial com um nefrologista ou urologista se houver histórico familiar de cálculos renais, infecções urinárias recorrentes, presença de sangue na urina ou descoberta acidental de pedras em exames de rotina como ultrassonografia abdominal.

Procure imediatamente um pronto-socorro ou acione o SAMU (192) se a cólica renal vier acompanhada de febre acima de 38 °C, calafrios, queda de pressão, vômitos que impeçam a hidratação oral, redução acentuada do volume de urina ou dor em paciente com rim único, pois a obstrução associada à infecção pode evoluir rapidamente para sepse urinária.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.