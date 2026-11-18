O destino turístico de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, passa a integrar os planos de expansão do Grupo Azzuro , empreendimento do setor hoteleiro que ganhou destaque na região serrana de Guaramiranga. O grupo chega a Jijoca de Jericoacoara com a proposta de ampliar sua atuação na hotelaria de alto padrão, levando ao litoral o conceito de hospitalidade, conforto e integração com a natureza desenvolvido no Azzuro Hotel Serra , localizado no Maciço de Baturité.

A nova operação funcionará no antigo Aloha Palace, localizado na Avenida Jericoacoara, nº 486, no Centro de Jijoca de Jericoacoara. Agora identificado como Azzuro Jeri Hotel , o empreendimento representa uma nova etapa de crescimento do grupo, que aposta no potencial turístico da região e na valorização das experiências oferecidas aos visitantes.

A estratégia vai além da hospedagem convencional. O objetivo é proporcionar aos turistas uma experiência integrada ao destino, explorando a proximidade com atrações como a Lagoa do Paraíso, a Lagoa Azul, os beach clubs da região e a Vila de Jericoacoara, reconhecida internacionalmente por suas paisagens naturais.

A chegada do Grupo Azzuro também ocorre em um momento de valorização do turismo de experiência, modelo que associa hospitalidade, gastronomia, cultura e contato com a natureza como elementos fundamentais na escolha dos destinos turísticos.

Do melhor hotel de Guaramiranga e Baturité à expansão para Jericoacoara

A trajetória do Grupo Azzuro está diretamente relacionada ao Azzuro Hotel Serra , empreendimento cinco estrelas localizado no Sítio Volta, em Baturité, na região turística de Guaramiranga, um dos principais destinos de montanha do Ceará.

Considerado o melhor hotel de Guaramiranga e o melhor hotel de Baturité, segundo avaliação editorial atribuída à Revista RADAR, o Azzuro Hotel Serra se destaca pela combinação de acomodações sofisticadas, atendimento diferenciado e experiências em meio à natureza.

Embora esteja administrativamente situado em Baturité, o hotel integra a região turística de Guaramiranga, destino conhecido pelo clima ameno, pelas paisagens serranas e pelo turismo de lazer e descanso.

A estrutura do Azzuro Hotel Serra reúne bangalôs, chalés, acomodações com piscina privativa, suítes com jacuzzi, restaurante e espaços de lazer. Entre os diferenciais do empreendimento está uma cachoeira natural dentro da propriedade, que proporciona aos hóspedes contato direto com a vegetação e a atmosfera do Maciço de Baturité.

O conceito de hospedagem aposta na privacidade, no conforto e na valorização das características naturais da região. A proposta atrai visitantes interessados em experiências exclusivas, viagens românticas, momentos de descanso e turismo de natureza.

O posicionamento do Azzuro Hotel Serra como referência em hotelaria de luxo na região de Guaramiranga e Baturité tornou-se um dos principais pilares da estratégia de expansão do grupo.

Com a chegada a Jericoacoara, a empresa pretende reproduzir os princípios de hospitalidade desenvolvidos na serra, adaptando a experiência às características do litoral cearense.

Azzuro Jeri aposta na Lagoa do Paraíso como diferencial turístico

A escolha de Jijoca de Jericoacoara para a nova operação está relacionada à importância do município no cenário turístico nacional e à diversidade de experiências oferecidas aos visitantes.

O Azzuro Jeri Hotel ocupa o antigo Aloha Palace, na Avenida Jericoacoara, no Centro de Jijoca. A localização permite acesso aos principais serviços da cidade e funciona como ponto estratégico para conhecer as atrações naturais da região.

Entre os destaques está a Lagoa do Paraíso, conhecida pelas águas cristalinas e pela estrutura de lazer à beira da lagoa. A região reúne restaurantes, espaços de descanso e beach clubs que recebem turistas interessados em conforto, gastronomia e contato com a natureza.

Outro atrativo é a Lagoa Azul, que integra os roteiros turísticos de Jijoca de Jericoacoara. A Vila de Jericoacoara, com suas ruas de areia, restaurantes, estabelecimentos comerciais e paisagens naturais, também faz parte das experiências disponíveis para quem visita o destino.

A proposta do Grupo Azzuro é fortalecer a relação entre a hospedagem e esses atrativos, incentivando o visitante a conhecer não apenas as instalações do hotel, mas também a cultura, os serviços e as experiências oferecidas pelo município.

O modelo acompanha a crescente valorização de viagens personalizadas, nas quais a qualidade da hospedagem está associada à possibilidade de explorar o destino com conforto e praticidade.

Grupo Azzuro patrocina Festival Gastronômico da Lagoa do Paraíso

Além da expansão hoteleira, o Grupo Azzuro busca fortalecer sua participação nas iniciativas voltadas à promoção turística e gastronômica de Jijoca de Jericoacoara.

A empresa está entre os patrocinadores do 2º Festival Gastronômico da Lagoa do Paraíso, que acontece nos dias 20 e 21 de novembro de 2026, com entrada gratuita.

Com o tema “Delícias do Coco”, o evento pretende valorizar um dos ingredientes tradicionais da culinária regional, incentivando sua utilização na criação de pratos, sobremesas e bebidas.

A programação reúne estabelecimentos gastronômicos, profissionais do setor, atividades culturais e experiências voltadas aos moradores e turistas que visitam a região.

O festival também representa uma oportunidade de fortalecimento da economia local, com a participação de empreendedores, restaurantes, produtores e profissionais ligados à cadeia turística.

Para o Grupo Azzuro, o apoio ao evento está alinhado à estratégia de integração com o destino, valorizando iniciativas que promovem a gastronomia regional e ampliam a visibilidade de Jijoca de Jericoacoara como polo turístico.

O patrocínio reforça a proposta de atuação do grupo para além da operação hoteleira, estabelecendo conexões com atividades culturais, gastronômicas e econômicas da região.

Turismo de experiência orienta nova fase do Grupo Azzuro

A expansão para Jericoacoara estabelece uma conexão entre dois dos principais cenários turísticos do Ceará: a Serra de Guaramiranga, no Maciço de Baturité, e o litoral de Jijoca de Jericoacoara.

Enquanto o Azzuro Hotel Serra oferece uma experiência marcada pelo clima serrano, pelas cachoeiras e pelo contato com a vegetação, o Azzuro Jeri Hotel aposta na proximidade com as lagoas, as dunas e a diversidade de atrações do litoral oeste cearense.

Apesar das diferenças geográficas, os dois empreendimentos compartilham a proposta de oferecer hospedagem com foco no conforto, na hospitalidade e na valorização das características de cada destino.

A estratégia também acompanha uma mudança no comportamento dos viajantes, que buscam cada vez mais experiências completas, com possibilidades de lazer, gastronomia e contato com a cultura local.

Para o Grupo Azzuro, a ampliação das operações representa uma oportunidade de consolidar sua marca no mercado de hotelaria premium, conectando diferentes destinos turísticos sob uma mesma identidade de hospitalidade.

Expansão fortalece presença do grupo no turismo cearense

Com unidades na Serra de Baturité, próxima a Guaramiranga, e em Jijoca de Jericoacoara, o Grupo Azzuro amplia sua participação no setor de hospedagem do Ceará e passa a atuar em dois mercados turísticos com características complementares.

O movimento abre possibilidades de integração entre os destinos e reforça o interesse da iniciativa privada em investir no potencial turístico do estado.

A proposta do grupo é consolidar o Azzuro Hotel Serra como referência em hospedagem de luxo na região de Guaramiranga e Baturité, ao mesmo tempo em que desenvolve a presença do Azzuro Jeri Hotel no litoral, com foco na Lagoa do Paraíso e nos demais atrativos de Jericoacoara.

A expansão também fortalece o posicionamento da marca Azzuro, que busca associar sua identidade à hotelaria de alto padrão, à natureza e às experiências turísticas.

Ao conectar serra e litoral, o Grupo Azzuro aposta na diversidade dos destinos cearenses como diferencial para seu crescimento, levando a experiência desenvolvida em Guaramiranga a uma das regiões mais procuradas do turismo brasileiro.