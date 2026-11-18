A conexão natural do Rio de Janeiro com a vida ao ar livre, o esporte e o bem-estar acaba de ganhar uma nova tradução no guarda-roupa carioca. A Rowa, que vem conquistando espaço no mercado nacional ao unir design sofisticado e vestuário fitness, oficializa sua chegada à cidade com a abertura de sua primeira loja no BarraShopping, trazida com exclusividade pela empresária Nathalia Coutinho.

Com estética minimalista e chique, marcada por linhas orgânicas, modelagens limpas e cartela de cores refinada, a marca transita com fluidez entre o treino e os compromissos do dia a dia. O posicionamento da Rowa também se apoia na construção de comunidade e no empoderamento feminino, pilares que dialogam diretamente com a rotina da mulher carioca.

A chegada ao Rio foi celebrada em dois momentos. O primeiro reuniu convidados para um coquetel intimista na nova unidade do BarraShopping, apresentando o espaço e as principais peças da coleção. No dia seguinte, a experiência ganhou o cenário da Praia da Reserva, com um encontro exclusivo no Quiosque Reserva Onze.

Com uma programação voltada ao movimento e ao bem-estar, o evento reuniu Camila Dias, Duda Guerra e Suzanna Freitas, além de outras 12 influenciadoras dos universos da moda, do fitness e do lifestyle carioca. A manhã contou com aula de yoga, experiências de massagem, maquiagem e um café da manhã especial.

“O Rio vive em movimento. É treino, trabalho, compromissos e encontros acontecendo no mesmo dia. E a ROWA chega para acompanhar essa mulher, que busca conforto e performance sem abrir mão do estilo. Celebrar nossa chegada primeiro na loja e depois diante do mar traduz exatamente o encontro entre a essência da marca e o jeito carioca de viver”, afirma Nathalia Coutinho, empresária à frente da operação da ROWA no Rio de Janeiro.

Endereço: BarraShopping – Nível Américas, Loja 225E

Av. das Américas, 4.666, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Instagram: @rowa.rj | @rowa.store