As bochechas murcham, a mandíbula perde o contorno e o rosto ganha um ar cansado, mesmo com a balança comemorando. O efeito ganhou até apelido nas redes sociais, “rosto de Ozempic”, e virou queixa frequente nos consultórios. Segundo a médica dermatologista Stéfany Casagrandi (CRM 204936/SP), de Bauru, a explicação está na gordura do rosto, que faz mais do que dar volume: ela sustenta a pele.

“A paciente fica mais magra e, ao mesmo tempo, com a sensação de que envelheceu alguns anos. É uma queixa muito frequente hoje no consultório”, conta a médica.

Por que o rosto murcha

Quando essa gordura some rápido, a pele perde o apoio que tinha, e o rosto passa a parecer mais envelhecido do que a idade real. Para a Dra. Stéfany, o responsável por isso não é o medicamento em si. “Não é o remédio que causa flacidez ou queda de cabelo. É a velocidade do emagrecimento. A pele, o músculo e o folículo do cabelo não conseguem se adaptar no mesmo ritmo em que o corpo perde peso”, explica.

A mudança também aparece em outras partes do corpo. Parte do peso perdido é músculo, o que favorece a flacidez em áreas como abdômen, braços e coxas, e o cabelo pode cair mais que o normal.

Muita gente está passando por isso

A queixa acompanha a popularização das canetas. Pesquisa do Instituto Locomotiva feita em fevereiro de 2026 com 1.004 pessoas mostra que 62% dos brasileiros conhecem alguém que usa ou já usou os medicamentos, e que em 33% dos domicílios há pelo menos um morador que fez ou faz o tratamento.

Nos Estados Unidos, levantamento da consultoria McKinsey com clínicas de dermatologia, cirurgia plástica e estética apontou que 63% dos pacientes de GLP-1 que buscavam procedimentos estéticos no rosto não usavam esse tipo de serviço antes.

Todo mundo fica assim?

Não necessariamente. A intensidade das mudanças depende da velocidade e da quantidade de peso perdido, da idade, da genética e da qualidade da pele. Por isso, cada caso precisa de avaliação, e o tratamento não exige parar a caneta: o cuidado dermatológico pode acontecer em paralelo, alinhado com o médico que acompanha o emagrecimento.

Como devolver estrutura ao rosto

Na clínica da dermatologista, o plano é feito sob medida para cada paciente. O preenchimento repõe estrutura em pontos estratégicos do rosto. O ultrassom micro e macrofocado, a radiofrequência e os bioestimuladores de colágeno ajudam a devolver firmeza à pele. Já o triLift, tecnologia da Lumenis, usa estimulação muscular dinâmica para trabalhar o tônus da musculatura facial, que também costuma ser afetada no emagrecimento rápido.

Melhor começar antes

A dica da médica é não esperar o fim do emagrecimento para cuidar do rosto. “Quando sabemos que a paciente vai emagrecer, conseguimos estimular o colágeno, preservar o tônus e proteger o cabelo antes que o problema apareça. Prevenir é sempre mais simples e mais eficaz do que corrigir”, afirma.

Ela reforça que a dermatologia caminha junto com o profissional que receitou a caneta. “O ideal é um trabalho em conjunto com o endocrinologista ou o nutrólogo, com alimentação adequada, proteína suficiente e treino de força. A dermatologia entra para que o resultado na balança venha acompanhado de saúde e autoestima”, diz.

Resumindo, o rosto de Ozempic é resultado da perda rápida da gordura que sustentava a pele, e o cuidado com essa mudança pode começar já no início do tratamento.