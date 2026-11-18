A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, virou tema recorrente entre quem convive com bruxismo. A promessa de alívio para dores na face e na mandíbula, porém, precisa ser compreendida com cautela: o procedimento pode reduzir temporariamente a força de contração dos músculos da mastigação, mas não elimina o hábito de apertar ou ranger os dentes, nem age diretamente sobre os fatores associados ao quadro.

Caracterizado pela atividade repetitiva dos músculos da mastigação, que pode envolver apertar ou ranger os dentes durante o sono ou em vigília, o bruxismo pode gerar consequências que ultrapassam a saúde bucal. Dores de cabeça, desconforto na mandíbula e na musculatura facial, além do desgaste dentário, estão entre os sinais que podem comprometer a qualidade de vida. Na Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD-3), o bruxismo do sono é classificado como um distúrbio de movimento relacionado ao sono.

Diante desses sintomas, a toxina botulínica tem despertado interesse como uma das possibilidades terapêuticas em situações específicas. O procedimento consiste na aplicação da substância em músculos responsáveis pela mastigação, principalmente o masseter, contribuindo para reduzir temporariamente a intensidade das contrações musculares. Em pacientes selecionados, esse efeito pode ajudar a aliviar a dor e diminuir a sobrecarga na região.

Apesar dos benefícios observados em parte dos casos, a aplicação não representa uma cura definitiva. A resposta varia entre os pacientes, e a literatura científica ainda apresenta limitações quanto à eficácia e à segurança do tratamento em longo prazo. Além disso, o uso da toxina pode provocar efeitos adversos, como redução da força mastigatória e possíveis alterações ósseas, especialmente em aplicações repetidas.

Outro aspecto importante é que o bruxismo pode estar associado a diferentes fatores, incluindo alterações do sono, distúrbios respiratórios, refluxo, estresse e características individuais. Por isso, compreender o quadro clínico é essencial antes de definir qualquer intervenção, evitando que o tratamento se limite ao controle dos sintomas sem considerar as condições associadas.

Mitos e verdades sobre o Botox no tratamento do bruxismo

Apesar de ser uma alternativa para aliviar determinados sintomas do bruxismo, a toxina botulínica ainda gera dúvidas sobre seus efeitos, indicações e limitações. Um dos principais mitos é a ideia de que o Botox elimina definitivamente o problema. Na realidade, a substância atua sobre os músculos responsáveis pela mastigação, reduzindo temporariamente a força das contrações. Isso significa que, embora possa diminuir dores e desconfortos, o paciente não necessariamente deixa de ranger ou apertar os dentes.

Por outro lado, é verdade que os efeitos do procedimento são temporários. Em geral, a ação da toxina dura de três a quatro meses, com variações de acordo com a dose aplicada e as características individuais de cada paciente. Após esse período, a atividade muscular tende a retornar gradualmente, e a possibilidade de novas aplicações precisa ser analisada por um profissional habilitado.

Outra ideia equivocada é a de que qualquer pessoa com bruxismo pode recorrer ao Botox. A indicação depende de uma avaliação individualizada, que considera a intensidade dos sintomas, as condições musculares e o histórico de saúde. Em situações específicas, especialmente quando há dor muscular associada à hipertrofia do masseter, a toxina pode ser considerada como parte de uma abordagem terapêutica mais ampla, mas não representa a primeira opção para todos os casos.

Também é verdade que, apesar dos possíveis benefícios, a aplicação envolve riscos. Entre os efeitos adversos estão a redução excessiva da força mastigatória, a dificuldade para mastigar, as assimetrias musculares e as alterações no contorno facial. Por isso, o procedimento exige conhecimento da anatomia facial, indicação criteriosa e acompanhamento adequado.

Tratamento exige avaliação individualizada

Diante dessas questões, o diagnóstico correto é fundamental para identificar as particularidades do bruxismo e suas possíveis consequências, como desgaste dentário, alterações musculares, dores e comprometimentos da articulação temporomandibular (ATM). A partir dessa análise, o profissional pode estabelecer a conduta mais adequada, considerando não apenas o alívio dos sintomas, mas também a preservação da saúde bucal e o bem-estar do paciente.

Conforme as necessidades de cada caso, o tratamento pode incluir orientações comportamentais, dispositivos intraorais, acompanhamento especializado e, em situações selecionadas, a aplicação de toxina botulínica. A escolha depende da avaliação dos benefícios e riscos, levando em conta as características individuais e a evolução do quadro.

Sobre a Dra. Andréa Melo

Cirurgiã-dentista (CRO-RJ 33652), mestre e doutora, referência em bruxismo, sono e qualidade de vida. Atua na clínica privada e é fundadora da Sociedade Internacional de Bruxismo. Com sólida autoridade científica e atuação em educação em saúde, já formou mais de 2.500 alunos em 27 países e três idiomas. Sua missão é traduzir evidências científicas e clínicas em orientações práticas sobre saúde bucal e qualidade de vida, mudando a percepção de valor da odontologia.