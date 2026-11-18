Muita gente só lembra de cuidar do corpo quando o verão já está batendo na porta. Para o médico Aihan Kirchhoff , da AionClinic , no Itaim Bibi, em São Paulo, o ideal é começar bem antes, mas há casos em que dá para ver mudança rápido. “O ideal é preparar o corpo ao longo do ano. Mas, em alguns casos, principalmente quando a paciente precisa só de volume, já é possível notar diferença nas primeiras sessões”, afirma.

Quem está nessa contagem regressiva é a influenciadora Bella Longuinho. Ela mostrou no Instagram a rotina de cuidados que vem seguindo antes do Réveillon, que este ano será em Carneiros, no litoral sul de Pernambuco. Um dos itens da lista é o método Body HD Aion, feito na clínica de Kirchhoff.

O que o tempo de preparo muda

O método tem três pilares: qualidade da pele, músculo e volume. Antes de qualquer aplicação, cada paciente passa por avaliação, e para cada área (abdômen, glúteos e coxas) é proposto um tratamento personalizado, de acordo com a queixa e o objetivo. Os injetáveis entram junto com tecnologias como campo eletromagnético, radiofrequência e ultrassom.

Pela fala do médico, o volume é o pilar em que a diferença pode aparecer mais cedo.

Ajuste fino, sem exagero

A ideia não é transformar, e sim refinar, com resultado natural e ajustado à necessidade de cada paciente. É o caso de Bella, segundo o médico. “No caso da Bella, é só um refinamento. Ela já tem um corpo lindo; estamos fazendo apenas alguns retoques”, diz Kirchhoff. Além de Bella, outros nomes conhecidos já passaram pela clínica.

Um cuidado que vem de anos

A influenciadora não chegou à clínica agora. Nos stories, contou que frequenta o lugar há anos, desde o início da carreira, que se sente bem e confia no atendimento. A confiança é tanta que a mãe e outros familiares também são atendidos ali.

Bella ficou conhecida ao compartilhar, etapa por etapa, a transição de gênero nas redes. Ela já contou que recebeu cerca de 400 ml de ácido hialurônico nos glúteos de forma gradual, ao longo de um ano, o que ajudou a deixar a região com contorno mais feminino e projetado, sem cirurgia. Segundo ela, o processo foi importante em sua transição. A história mostra, na prática, o que é um cuidado feito aos poucos.

Depois do verão, o carnaval?

O verão pode ser só o começo. Bella publicou um ensaio como rainha de bateria e deixou o suspense no ar: não confirmou nada, mas os seguidores já apostam que ela vai desfilar por alguma escola de samba no próximo carnaval.

Quem procura esse tipo de cuidado

A AionClinic atende pacientes de diferentes idades. Lá fora, a Pesquisa Global da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), divulgada em setembro de 2026, aponta que 84,8% dos procedimentos estéticos não cirúrgicos feitos por cirurgiões plásticos em 2025 foram em mulheres e que a redução de gordura não cirúrgica aparece de forma equilibrada entre pacientes de 18 a 34 anos e de 35 a 50 anos. Aqui, 81% dos brasileiros acham que só médicos deveriam realizar procedimentos estéticos, de acordo com pesquisa Datafolha encomendada pela SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), divulgada em novembro de 2026.

Então, quando começar? Pelo que explica o médico, o melhor é preparar o corpo ao longo do ano. Mas quem precisa principalmente de volume pode notar diferença já nas primeiras sessões, depois de passar pela avaliação.

Dr. Aihan Kirchhoff: CRM/SP 219.059 – SP