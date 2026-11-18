A luta pelo direito de existir e viver a própria sexualidade atravessa a história da população LGBT+. Durante décadas, homens gays foram perseguidos por seus desejos e tiveram suas relações submetidas à condenação moral. Nos anos 1980, a epidemia de HIV/aids aprofundou o sofrimento: enquanto milhares de pessoas adoeciam e morriam, o preconceito transformava uma emergência sanitária em julgamento da sexualidade. A reação de movimentos LGBT+ ajudou a construir redes de solidariedade e políticas de prevenção que salvaram vidas.

Quatro décadas depois, a discussão sobre liberdade e saúde reaparece em circunstâncias diferentes. A distribuição de seringas e insumos de redução de danos durante um festival em São Paulo provocou controvérsia. No mesmo período, o aumento de casos de mpox no estado chamou a atenção para a prevenção de uma infecção transmitida principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais. Os episódios são independentes e não há relação causal demonstrada entre eles. Ainda assim, oferecem uma oportunidade de discutir como lidamos com os riscos sem recorrer à censura dos desejos.

“Lutamos durante décadas pelo direito de existir, amar e viver nossos desejos sem sermos julgados. Essa conquista é inegociável. Mas será que, depois de tanto enfrentarmos a repressão, não passamos a interpretar qualquer questionamento sobre escolhas e comportamentos como uma ameaça à liberdade? Precisamos conseguir distinguir o que é moralismo e o que é cuidado, especialmente quando estamos vendo pessoas próximas adoecerem, desenvolverem dependências e, em situações extremas, perderem suas vidas”, questiona o psicólogo clínico Rodrigo Toledo Potechi, pós-graduado em Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo .

A história de repressão vivida pela população LGBT+ ajuda a compreender por que discursos sobre limites, sexualidade e consumo de drogas podem despertar resistência. Afinal, durante muito tempo, argumentos apresentados como defesa da moral e da saúde foram utilizados para justificar preconceitos e restringir direitos. Entretanto, essa memória histórica também coloca um desafio contemporâneo: como reconhecer riscos reais sem reproduzir a violência do passado? E como preservar a liberdade individual sem perder de vista a responsabilidade coletiva? “Será que, de tanto lutarmos pelo direito de viver nossos desejos, estamos nos esquecendo da responsabilidade ética de cuidar uns dos outros?”, questiona o psicólogo.

Segundo o profissional, uma das respostas passa por observar os efeitos concretos de cada experiência na vida das pessoas. O prazer sexual não constitui, por si, um problema clínico. Tampouco o uso de drogas implica necessariamente dependência. Já o sofrimento, a perda de controle e a continuidade de um comportamento apesar de consequências graves exigem outra escuta. No chemsex, nome dado ao uso intencional de determinadas substâncias em contextos sexuais, há experiências muito diferentes entre si. Algumas pessoas relatam desinibição; outras passam a encontrar dificuldade para ter relações sem consumir. O uso pode comprometer a rotina e expor a overdoses. Tratar todos os participantes como dependentes reproduziria o estigma que se pretende combater.

“Na clínica, encontramos pessoas que continuam buscando determinadas experiências mesmo quando elas já produzem mais sofrimento do que satisfação. Algumas querem interromper o consumo, mas não conseguem. Outras percebem que perderam a capacidade de viver a sexualidade sem recorrer às substâncias. É nesse momento que precisamos investigar o quanto ainda existe de autonomia nessas escolhas”, explica o psicólogo.

A necessidade de pertencimento também pode influenciar decisões. O desejo de sentir-se aceito, desejado ou incluído em determinados ambientes pode levar algumas pessoas a ultrapassar limites pessoais. Entretanto, essas motivações não são universais e não devem ser utilizadas para explicar toda experiência sexual ou todo consumo de substâncias.

A controvérsia sobre a distribuição de seringas durante um festival expôs diferentes compreensões sobre o cuidado. As políticas de redução de danos procuram diminuir consequências negativas associadas ao consumo de drogas, como infecções e overdoses, inclusive quando a pessoa não deseja ou não consegue interromper o uso.

“Reduzir danos é uma forma legítima de cuidado. Oferecer materiais de prevenção, informações e acolhimento pode proteger vidas. Mas também precisamos abrir espaço para conversar sobre dependência, sofrimento e perda de autonomia. Cuidar de alguém envolve respeitar suas escolhas e ajudá-lo a reconhecer quando essas escolhas estão comprometendo sua saúde”, afirma Toledo.

O aumento de casos de mpox acrescenta outra dimensão a essa discussão. A doença pode atingir qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual, e sua transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais. A prevenção envolve reconhecer sintomas, procurar atendimento e evitar contato íntimo diante de suspeita ou confirmação da infecção. Para Toledo, esse cenário permite uma reflexão sobre a maneira como compreendemos o direito ao prazer. Depois de tantas décadas em que a sexualidade gay foi reprimida, é compreensível que qualquer discurso sugerindo restrições desperte resistência. Entretanto, a possibilidade de escolher também inclui a decisão de adiar uma experiência quando as circunstâncias representam um risco à saúde.

“Conquistamos o direito de viver nossa sexualidade, e ninguém deveria nos retirar essa conquista. Mas será que, em determinados momentos, não precisamos reconhecer que preservar a saúde pode ser mais importante do que satisfazer um desejo imediato? Escolher não ter uma relação sexual ou evitar determinados ambientes diante de um risco concreto não diminui nossa liberdade. Pode ser justamente uma maneira de exercê-la”, reflete.

Essa reflexão também alcança nossas relações. Diante do sofrimento de amigos ou parceiros, o receio de parecer moralista pode nos levar a evitar conversas necessárias. Porém, demonstrar preocupação não significa controlar as decisões de outra pessoa. O silêncio também pode representar uma forma de abandono.

Talvez seja justamente nesse ponto que a história da população LGBT+ ofereça sua contribuição mais importante. Durante a epidemia de aids, a mobilização coletiva mostrou que a defesa da liberdade podia caminhar ao lado da proteção da vida. A solidariedade tornou-se uma força política e transformou o cuidado em uma conquista compartilhada.

“Depois de tantas lutas pelo direito de dizer sim aos nossos desejos, talvez o próximo passo seja reconhecer que também precisamos ter liberdade para dizer não, para esperar e para cuidar de nós mesmos. Afinal, liberdade, desejo e autonomia também pressupõem a capacidade de reconhecer nossos limites e preservar a própria vida. E, sobretudo, jamais podemos esquecer que nossas maiores conquistas foram, e continuarão sendo, fruto de uma luta construída pelo cuidado coletivo”, conclui Rodrigo Toledo Potechi.