Casos da Vida (Su)Real: Ampare transforma rotina com os pais idosos em humor
Quadro semanal da empresa de Sorocaba retrata situações reais de quem cuida dos pais e ajuda famílias a se identificar e buscar apoio
Convencer o pai a marcar uma consulta, repetir mais uma vez como funciona o aplicativo do celular ou descobrir que a orientação do médico foi entendida de outro jeito. Situações assim, comuns em muitas casas, viraram conteúdo no quadro semanal “Casos da Vida (Su)Real”, publicado nas redes sociais da Ampare, empresa de Sorocaba (SP) que apoia filhos e familiares no cuidado com os pais idosos.
Humor inspirado em fatos reais
As histórias partem de episódios vividos na família da fundadora, Cristiane Samarra Rodrigues. Com personagens e cenas que poderiam acontecer em qualquer lar, a série mostra filhos tentando administrar as necessidades dos pais, recomendações médicas que nem sempre são seguidas e a resistência a mudar hábitos.
Os episódios brincam com cenas que muitos filhos conhecem bem: a insistência para marcar um exame, a receita que ganha uma interpretação própria em casa, a dificuldade de aceitar uma mudança na rotina e as surpresas que aparecem com o passar dos anos.
O objetivo é provocar identificação e risadas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para reflexões sobre o papel dos filhos, a comunicação dentro da família e a importância de se preparar para cuidar.
O quadro sai toda semana no perfil @ampare.cuidado, que também traz dicas sobre saúde, bem-estar, alimentação, comportamento, autonomia e prevenção para quem cuida dos pais. A escolha pelo humor é uma forma de falar do envelhecimento sem ficar só no lado técnico ou nas dificuldades, com orientações práticas no meio da conversa.
Por trás da risada
A mensagem que acompanha o humor é simples: ninguém precisa saber tudo sobre o envelhecimento, e buscar informação, dividir responsabilidades e encontrar apoio faz diferença na rotina da família.
Foi essa percepção que deu origem à empresa. Cristiane e os irmãos enfrentaram, na prática, o desafio de organizar os cuidados dos pais e conciliar agendas, e logo entenderam que muitas outras famílias passavam pelo mesmo.
“A Ampare nasceu de uma experiência que vivemos dentro da nossa própria família. Quando começamos a cuidar dos nossos pais, percebemos o quanto é difícil conciliar todas as responsabilidades e encontrar apoio confiável. Em determinado momento, entendemos que aquela dificuldade não era só nossa. Existiam muitas famílias vivendo a mesma situação, e foi daí que surgiu a vontade de transformar nossa experiência em um negócio que pudesse ajudar outras pessoas.”, diz Cristiane.
Apoio que vai além das redes
Fora das telas, a Ampare oferece um serviço de concierge para idosos, com acompanhamento em consultas médicas, exames e procedimentos, além de apoio em passeios, compras e outros compromissos externos. Há também o Concierge Digital 60+, que ajuda pessoas idosas a se virar melhor com o celular e outras ferramentas digitais. O atendimento é personalizado, respeitando as necessidades de cada família e o jeito de cada idoso.
Para encontrar outros serviços, a família pode usar a Ampare Conecta, plataforma gratuita que reúne cuidadores, clínicas, fisioterapia, transporte e outras opções para o público 60+, com novidades no perfil @ampare.conecta. A busca não exige cadastro, e o contato é feito direto com o profissional ou a empresa escolhida.
A empresa também prevê um aplicativo próprio para reunir informações e facilitar a organização das demandas do cuidado, conectando necessidades, informações e soluções em um só lugar.
Para quem tenta convencer o pai idoso a ir ao médico, a Ampare oferece duas formas de ajuda: o humor, que mostra que a situação é comum, e o apoio prático para organizar e acompanhar consultas e compromissos.