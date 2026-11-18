Convencer o pai a marcar uma consulta, repetir mais uma vez como funciona o aplicativo do celular ou descobrir que a orientação do médico foi entendida de outro jeito. Situações assim, comuns em muitas casas, viraram conteúdo no quadro semanal “Casos da Vida (Su)Real”, publicado nas redes sociais da Ampare , empresa de Sorocaba (SP) que apoia filhos e familiares no cuidado com os pais idosos.

Humor inspirado em fatos reais

As histórias partem de episódios vividos na família da fundadora, Cristiane Samarra Rodrigues. Com personagens e cenas que poderiam acontecer em qualquer lar, a série mostra filhos tentando administrar as necessidades dos pais, recomendações médicas que nem sempre são seguidas e a resistência a mudar hábitos.

Os episódios brincam com cenas que muitos filhos conhecem bem: a insistência para marcar um exame, a receita que ganha uma interpretação própria em casa, a dificuldade de aceitar uma mudança na rotina e as surpresas que aparecem com o passar dos anos.

O objetivo é provocar identificação e risadas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para reflexões sobre o papel dos filhos, a comunicação dentro da família e a importância de se preparar para cuidar.

O quadro sai toda semana no perfil @ampare.cuidado , que também traz dicas sobre saúde, bem-estar, alimentação, comportamento, autonomia e prevenção para quem cuida dos pais. A escolha pelo humor é uma forma de falar do envelhecimento sem ficar só no lado técnico ou nas dificuldades, com orientações práticas no meio da conversa.

Por trás da risada

A mensagem que acompanha o humor é simples: ninguém precisa saber tudo sobre o envelhecimento, e buscar informação, dividir responsabilidades e encontrar apoio faz diferença na rotina da família.

Foi essa percepção que deu origem à empresa. Cristiane e os irmãos enfrentaram, na prática, o desafio de organizar os cuidados dos pais e conciliar agendas, e logo entenderam que muitas outras famílias passavam pelo mesmo.

“A Ampare nasceu de uma experiência que vivemos dentro da nossa própria família. Quando começamos a cuidar dos nossos pais, percebemos o quanto é difícil conciliar todas as responsabilidades e encontrar apoio confiável. Em determinado momento, entendemos que aquela dificuldade não era só nossa. Existiam muitas famílias vivendo a mesma situação, e foi daí que surgiu a vontade de transformar nossa experiência em um negócio que pudesse ajudar outras pessoas.”, diz Cristiane.

Apoio que vai além das redes

Fora das telas, a Ampare oferece um serviço de concierge para idosos, com acompanhamento em consultas médicas, exames e procedimentos, além de apoio em passeios, compras e outros compromissos externos. Há também o Concierge Digital 60+, que ajuda pessoas idosas a se virar melhor com o celular e outras ferramentas digitais. O atendimento é personalizado, respeitando as necessidades de cada família e o jeito de cada idoso.

Para encontrar outros serviços, a família pode usar a Ampare Conecta , plataforma gratuita que reúne cuidadores, clínicas, fisioterapia, transporte e outras opções para o público 60+, com novidades no perfil @ampare.conecta . A busca não exige cadastro, e o contato é feito direto com o profissional ou a empresa escolhida.

A empresa também prevê um aplicativo próprio para reunir informações e facilitar a organização das demandas do cuidado, conectando necessidades, informações e soluções em um só lugar.