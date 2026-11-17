Já pensou em fazer uma denúncia no trabalho falando, como em uma ligação, e ser atendido por inteligência artificial do começo ao fim? Esse é um dos recursos da plataforma da clickCompliance , empresa brasileira que acaba de vencer o LegalTech Breakthrough Awards 2026 na categoria Legal Compliance Innovation of the Year.

O Canal de Denúncias da empresa conta com o primeiro canal de denúncias por voz com atendimento por inteligência artificial. Agentes de IA atuam de ponta a ponta nas etapas de coleta, recepção e tratamento dos relatos.

Vários caminhos para o mesmo relato

Além da voz, o canal recebe relatos por WhatsApp, portal web e e-mail. Ter mais de uma opção faz diferença para quem denuncia. Segundo o relatório Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations, da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), os relatos via web (46%) e por e-mail (34%) já superam as linhas telefônicas (23%).

O mesmo estudo, que analisou 2.402 casos de fraude ocupacional em 143 países e territórios, mostra que 43% das fraudes foram descobertas a partir de denúncias, quase três vezes mais do que o segundo método mais comum.

E o treinamento ajuda nesse processo. De acordo com a ACFE, funcionários de organizações que oferecem treinamento sobre fraudes têm mais que o dobro de chance de fazer uma denúncia que leve à descoberta do problema.

IA para resolver problemas do dia a dia

Para Marcelo Erthal, CEO da clickCompliance, a tecnologia só faz sentido quando tem uso prático.

“A inteligência artificial precisa resolver problemas reais. No Compliance, isso significa ajudar a organizar informações, orientar colaboradores, reduzir atividades repetitivas e melhorar a qualidade dos dados que chegam aos responsáveis pela análise. A decisão e o julgamento continuam sendo humanos, mas a tecnologia pode tornar todo o processo mais eficiente.”

Um prêmio para a tecnologia jurídica

O LegalTech Breakthrough Awards está na sétima edição anual e reconhece empresas e soluções com inovações e transformações no mercado global de tecnologia jurídica. A clickCompliance levou a categoria dedicada à inovação em Compliance.

O canal de denúncias é um dos módulos de uma plataforma maior, que inclui ainda Governança de Documentos , Treinamentos de Compliance , Processos de Compliance, Canal de Privacidade, Regulatório e Compliance Agent . Cada empresa escolhe o que faz sentido para ela e pode ampliar o sistema com o tempo.

A ideia é que essas frentes trabalhem juntas, em vez de ficarem espalhadas por planilhas, e-mails e pastas compartilhadas. Uma política da empresa, por exemplo, pode ser enviada para grupos específicos, usada em treinamentos e consultada pelo Compliance Agent, assistente disponível no chat do sistema e no Microsoft Teams. Por ele, dá para consultar políticas, ver treinamentos pendentes, gerar gráficos de engajamento da equipe e montar fluxogramas, sempre respeitando o que cada usuário pode acessar.

Segundo Erthal, é essa conexão que muda a forma de trabalhar da área.

“Nosso objetivo nunca foi simplesmente digitalizar atividades que antes eram feitas em planilhas. Queremos conectar conhecimento, processos e pessoas. Quando os diferentes pilares do Compliance conversam entre si, a área ganha uma visão muito mais completa da sua operação.”

Na prática, a denúncia por voz com IA mostra como a plataforma premiada usa a tecnologia em uma etapa sensível do Compliance: ouvir quem quer relatar uma situação, pelo meio que a pessoa preferir, com atendimento do início ao fim.