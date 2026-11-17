A ALUGGO, empresa de locação e gestão de motocicletas, planeja investir mais de R$ 16 milhões para ampliar sua infraestrutura no Sudeste. Segundo a companhia, o plano prevê oito novos centros operacionais até o primeiro semestre de 2027, com a meta de alcançar 12 mil clientes ativos na região. A estimativa é de cerca de 900 postos de trabalho diretos e indiretos ao longo da expansão.

A empresa atua em uma etapa de suporte à logística de última milha, o trecho final da entrega de um pedido ao consumidor. Sua atividade consiste em disponibilizar e manter as motocicletas utilizadas pelos entregadores. Os centros operacionais concentram serviços como locação, manutenção, cobrança, rastreamento e gestão documental da frota.

Hoje, a operação está concentrada em Guarulhos (SP), onde também fica a sede da ALUGGO. Campinas será o próximo passo, com abertura prevista para 12 de dezembro. Na sequência, a companhia cita São Bernardo do Campo, Sorocaba, Barueri e a zona sul da capital paulista, onde prevê instalar uma unidade na Avenida Atlântica. Os demais pontos ainda estão em definição.

Fundada em 2019, a ALUGGO cresceu inicialmente com frota própria. A companhia informa que, em 2025, firmou uma parceria com a Kakao Ventures, braço de capital de risco do grupo sul-coreano Kakao. Dessa joint venture, segundo a empresa, foi constituída em 2026 a ALUGGO Brasil Franqueadora, responsável pela rede que hoje reúne 200 franqueados.

Na estrutura adotada pela empresa, os franqueados compram motocicletas e as alugam à ALUGGO. A companhia administra os veículos e faz a sublocação aos entregadores. O plano de expansão combina, assim, a aquisição de motos pelos franqueados com o investimento da empresa nas bases que dão suporte à frota.

O movimento ocorre em um mercado que cresceu no último ano medido pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). Segundo o anuário de 2026 da entidade, as locadoras encerraram 2025 com 263.330 motocicletas em suas frotas, alta de 81,6% sobre o ano anterior. O dado abrange o setor de locação de motos no país.

Para a ALUGGO, a abertura das bases regionais é o passo que permitirá ampliar a operação hoje concentrada em Guarulhos. A unidade de Campinas foi planejada para atender até 1.600 motocicletas de franqueados na região, segundo a empresa. A capacidade prevista para essa unidade e a meta de 12 mil clientes ativos no Sudeste são indicadores distintos do plano de expansão.