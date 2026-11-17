Entrar no mercado de locação de motos com um único veículo é a proposta do plano inicial da ALUGGO. A empresa, fundada em 2019 em Guarulhos (SP), oferece um modelo de franquia em que o empreendedor compra a motocicleta, registra o veículo em seu CNPJ e o aluga à franqueadora. A ALUGGO, por sua vez, subloca a moto a entregadores e assume a rotina da operação. Segundo a companhia, a rede reúne hoje 200 franqueados e 2.122 motos em operação.

O investimento para começar fica na faixa de R$ 29 mil, de acordo com a empresa. A taxa de franquia do plano inicial é de R$ 10 mil. A primeira motocicleta zero quilômetro custa, em média, R$ 18.230, valor que, segundo a ALUGGO, inclui emplacamento e kit de seguro. Somados, os dois itens chegam a R$ 28.230 com base no preço médio informado para o veículo.

O modelo dispensa loja, ponto comercial e contratação de equipe própria pelo franqueado. De acordo com a empresa, também não há exigência de capital de giro operacional, cobrança de royalties, fundo de propaganda ou taxa mensal de gestão. A franqueadora fica responsável pelos contratos com os entregadores, pela cobrança, pelo rastreamento, pela documentação, pela gestão de multas e pela manutenção em oficina própria.

No plano inicial, que comporta até quatro motos, o valor mensal de locação pago ao franqueado é de R$ 550 por veículo, conforme previsto em contrato. A ALUGGO informa que o pagamento é devido mesmo quando a motocicleta não estiver sublocada. O valor corresponde ao repasse contratual pela locação. A apuração do lucro depende dos custos e tributos de cada franqueado.

A rede oferece cinco planos. O Crescimento admite até dez motos, tem taxa de franquia de R$ 25 mil e prevê repasse mensal de R$ 630 por veículo. No Expansão, o limite sobe para 25 motos, com taxa de R$ 50 mil e repasse de R$ 750. O plano Frota admite até 50 veículos, com taxa de R$ 80 mil e repasse de R$ 780. Já o Black permite chegar a 100 motos, com taxa de R$ 120 mil e repasse de R$ 825 por unidade. Segundo a empresa, a mudança de plano exige o pagamento da diferença entre as taxas, além da aquisição das motos que o franqueado decidir incorporar à operação.

O tamanho da frota é o que mais altera o desembolso. A entrada pode ser feita com uma única motocicleta, enquanto uma operação próxima do limite do plano Black pode exigir cerca de R$ 2 milhões, segundo a ALUGGO. Entre esses dois extremos, o empreendedor define quanto capital pretende comprometer com a compra dos veículos. Como a gestão é centralizada, a execução dos serviços e os repasses dependem da capacidade operacional e financeira da franqueadora.