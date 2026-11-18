O ronco dos motores, a movimentação dos bastidores e a atmosfera de um dos maiores eventos esportivos do mundo serviram de cenário para uma experiência que uniu automobilismo e negócios no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os dias 6 e 8 de novembro, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o empresário goiano Alessandro de Brito Cunha, fundador do Grupo BC Energia, reuniu clientes, parceiros e lideranças empresariais em uma programação exclusiva voltada à construção de conexões e ao fortalecimento de relações comerciais.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o encontro teve como ponto de partida o Terrace Club, camarote empresarial localizado próximo à Curva da Ferradura. Com uma vista privilegiada das disputas na pista, o espaço proporcionou aos convidados uma experiência que combinou a emoção da Fórmula 1 com oportunidades de networking, rodadas de negócios e mentorias em parceria com o G4 Educação.

Durante os três dias de evento, a convivência entre empresários e executivos de diferentes segmentos foi um dos principais diferenciais da iniciativa. Entre as atividades e os momentos de descontração, os convidados puderam compartilhar experiências, discutir tendências de mercado e ampliar suas redes de relacionamento em um ambiente distante da rotina tradicional de reuniões corporativas.

A proposta de Alessandro foi aproveitar a dimensão internacional da Fórmula 1 para criar uma experiência de relacionamento empresarial, na qual o contato próximo entre os participantes pudesse abrir espaço para novas oportunidades comerciais. Mais do que oferecer acesso a um dos eventos esportivos mais prestigiados do calendário mundial, o empresário buscou proporcionar uma programação capaz de aproximar pessoas que compartilham interesses e desafios no mundo dos negócios.

“Quem não é visto, não é lembrado. Em um mercado onde todo mundo vende parecido, ser lembrado primeiro vale mais do que ser tecnicamente superior”, destaca Alessandro.

A iniciativa reflete uma estratégia de relacionamento adotada pelo empresário à frente do Grupo BC Energia. Inspirada no conceito de Account-Based Marketing (ABM), a proposta valoriza a proximidade com clientes e parceiros estratégicos, apostando em experiências presenciais para fortalecer vínculos e ampliar possibilidades de negócios.

A escolha de Interlagos também dialoga com características que aproximam o automobilismo do universo empresarial. Competitividade, tecnologia, inovação e busca constante por eficiência são elementos presentes tanto nas pistas quanto na atuação de empresas que precisam se reinventar para acompanhar as transformações do mercado.

Além da programação empresarial, a experiência esteve conectada à campanha “Corrida pela Economia”, desenvolvida pelo Grupo BC Energia para incentivar o consumo consciente e apresentar alternativas de acesso à energia limpa. A iniciativa utiliza uma dinâmica de pontuação para reconhecer o engajamento de clientes, parceiros e influenciadores, oferecendo experiências como a participação no Grande Prêmio de São Paulo.

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