A mensagem chega no WhatsApp com juros baixos, aprovação rápida e dinheiro na conta no mesmo dia. Atender clientes pelo aplicativo é comum e legítimo em empresas sérias, mas a conversa precisa levar a uma empresa que existe também fora da tela. Quem faz o alerta é João Viríssimo, diretor da Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte que trabalha com empréstimo com garantia de veículo e de imóvel.

Aparência não é prova

Golpistas capricham no visual: copiam logotipos, usam nomes parecidos com os de empresas reais, criam perfis com foto de escritório e mandam contratos com cara de oficial. Por isso, a checagem precisa ser objetiva. O primeiro passo é pedir o CNPJ e conferir se ele corresponde à razão social da empresa. Depois, vale cruzar telefone, endereço e canais de atendimento, que precisam bater entre si.

Pergunte quem empresta

Outra pergunta simples ajuda a separar o atendimento real da armadilha: qual instituição está concedendo o crédito? No crédito ao consumidor, quem empresta precisa ser autorizado a funcionar pelo Banco Central. Correspondentes bancários, como a Nexus Credi, atendem em nome dessas instituições, mas quem libera o dinheiro é o banco ou a financeira. O nome ou o CNPJ informado pode ser consultado na ferramenta Encontre uma Instituição, no site do Banco Central, e a parceria pode ser confirmada nos canais oficiais do próprio banco.

Na hora de assinar, o contrato também precisa ser emitido pela instituição financeira, e não pelo correspondente nem por uma pessoa física. No crédito com garantia de veículo, o carro continua com o cliente, alienado ao banco até a quitação. Se alguém pedir para entregar o veículo ou passá-lo para o nome de terceiros, a proposta não segue o modelo legítimo.

Sinais de que a conversa não é séria

Pressão para fechar na hora, promessa de aprovação garantida e pedido de dinheiro antes da liberação são motivos para parar de responder. “Crédito com garantia tem análise. A garantia ajuda, mas não substitui a avaliação. Quem promete aprovação garantida, sem olhar documento nem carro, está vendendo outra coisa”, afirma Viríssimo.

O pagamento antecipado merece atenção especial. Tarifas e seguros legítimos aparecem no contrato, dentro do custo do crédito, e nunca são cobrados à parte. “Nós não cobramos nenhum valor para liberação do crédito, e nenhuma empresa séria cobra. Se pediram dinheiro para liberar dinheiro, não existe empréstimo ali”, diz.

Por que tanta gente cai

A procura por crédito mais barato cresce em um país em que 81,6% das famílias tinham dívidas em outubro e 29,3% estavam com contas atrasadas, segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Quem precisa reorganizar as contas procura juros menores, e o empréstimo que usa o carro quitado como garantia ganhou espaço justamente por isso. É essa porta que os golpistas tentam imitar, e a urgência vira aliada deles. “Quem está apertado tem pressa, e o golpista sabe disso. A pressa faz a pessoa pular a verificação, e é justamente na verificação que o golpe aparece”, resume o diretor.

Antes de responder a próxima mensagem

Antes de mandar documentos ou fechar negócio pelo WhatsApp, a dica é conferir se a empresa se sustenta fora do aplicativo: CNPJ, razão social, site oficial, telefone e instituição financeira responsável. A Nexus Credi, por exemplo, informa que seu site oficial é o nexuscredi.com.br. Se essas informações não aparecem ou não batem, a conversa deve parar ali. “Quem trabalha certo quer ser verificado”, afirma Viríssimo.