Telhados cobertos de branco, o ranger da neve sob as botas e montanhas que ficam rosadas no fim da tarde. Para quem sonha com um fim de ano assim, o caminho na Itália leva às Dolomitas. A temporada 2026/27 do Dolomiti Superski começa em 28 de novembro em parte das áreas e em 4 de dezembro no Val Gardena. O circuito liga 12 áreas de esqui e cerca de 1.200 quilômetros de pistas com um único passe.

Para esta temporada, o consórcio informa investimentos de cerca de 100 milhões de euros em teleféricos, pistas e neve programada. E as montanhas em volta não são quaisquer montanhas: as Dolomitas são reconhecidas pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Natural da Humanidade.

Vilarejos com herança ladina

No Val Gardena, Ortisei, Santa Cristina e Selva guardam a herança ladina da região, com uma escala bem diferente das grandes cidades. É o tipo de lugar onde o dia começa na pista e termina perto da lareira. A SuaGuia , agência especializada em viagens personalizadas à Itália no inverno , monta roteiros nas Dolomitas com esse ritmo.

“O inverno mostra uma Itália que o turista de verão raramente encontra: museus com espaço para olhar as obras, restaurantes frequentados por moradores, cidades que celebram as festas para quem vive nelas. Com um roteiro desenhado no ritmo de cada viajante, dá para viver cada região com calma, sem a sensação de estar cumprindo uma lista”, afirma Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Neve de dia, mercado à noite

Quem desce das montanhas encontra o Natal mais tradicional do país. Em Bolzano, o Mercatino di Natale, considerado o mais antigo da Itália, chega à 35ª edição com cerca de 120 casinhas entre a Piazza Walther e a Viale della Stazione, de 27 de novembro a 6 de janeiro, com pausa no dia 25. A inauguração, em 26 de novembro, acende as 1.300 luzes de um abeto de 20 metros. Tem strudel, speck, vinho da região e uma projeção de luzes inédita nas paredes do Duomo.

A menos de uma hora de trem, Merano tem cerca de 80 casinhas na beira do rio Passirio e as Terme di Merano logo ao lado, com programação natalina de 5 a 8 de dezembro e de 24 de dezembro a 6 de janeiro. Dá para trocar o frio da tarde pela piscina aquecida, olhando os picos nevados pela janela.

Quanto frio esperar

Segundo levantamento da SuaGuia , o Norte da Itália registra entre 1°C e 8°C em dezembro. Para quem quer equilibrar, a rota pode descer depois para a Toscana, com 3°C a 13°C no Centro, ou seguir até Nápoles e Palermo, onde o Sul fica entre 5°C e 16°C.

Quem quiser variar a paisagem pode seguir para a Toscana, onde o Lucca Magico Natale ilumina o centro medieval até 6 de janeiro e Florença tem os Uffizi com bem menos fila do que no verão, ou ir até Roma, que recebe em 12 de dezembro a 34ª edição do Concerto de Natal no Vaticano.

“Dezembro tem ingressos que se esgotam cedo e dias em que quase tudo fecha. Quando o planejamento antecipa isso, o viajante fica livre para o que importa: a primeira caneca de vinho quente em Bolzano, a caminhada pelas muralhas acesas de Lucca, a manhã inteira numa oficina de Nápoles”, diz Moreira.

Os roteiros combinam hotéis boutique, guias privativos em português e equipe local durante toda a viagem. “Foram 27 dias pela Itália com conforto, atenção aos detalhes, equilíbrio e experiências inesquecíveis”, relata um viajante atendido pela agência.

Para ver neve na Itália em dezembro, as Dolomitas são o ponto de partida: a temporada começa no fim de novembro, o Val Gardena abre em 4 de dezembro e os mercados de Bolzano e Merano ficam a poucos quilômetros das pistas.