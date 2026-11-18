À frente do Instituto KIAI, o mentor, escritor e empresário Junior Campos Prado, de 62 anos, transformou os aprendizados de sua trajetória profissional e esportiva no Método KIAI, que une disciplina, autoconhecimento e melhoria contínua. Bicampeão mundial de karatê após os 60 anos, ele aplica princípios da filosofia japonesa Kaizen à formação de líderes e ao desenvolvimento de empresas brasileiras.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Gerenciamento de Empresas pela Escola Politécnica, Junior acumula quase quatro décadas de experiência na construção civil. Começou a empreender em 1994 e, no ano seguinte, fundou a Construtora Campos Prado. Ao longo da carreira, reuniu 650 Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), mais de 2,7 milhões de metros quadrados de áreas loteadas e 152,5 mil metros quadrados de áreas construídas. Foi a partir dessa experiência na gestão de projetos, equipes e negócios que passou a enxergar a autogestão como um dos pilares para alcançar resultados consistentes.

“Depois de anos empreendendo na construção civil, percebi que o maior projeto que eu poderia construir era eu mesmo. O Kaizen, que significa mudança para melhor, me ensinou que pequenas melhorias diárias geram grandes transformações”, conta.

Praticante de artes marciais desde os seis anos de idade, quando começou no judô, Junior encontrou no karatê uma maneira de aprofundar os princípios de disciplina e constância que já aplicava à vida profissional. Em 2025, aos 60 anos, conquistou seu primeiro título mundial na Wado Cup da IWA, em Roma, na Itália. No ano seguinte, voltou ao lugar mais alto do pódio na competição realizada em Jaú, no interior paulista, tornando-se bicampeão mundial no circuito.

“A vitória mais importante é sobre si mesmo. No tatame, aprendi que disciplina vence talento e constância vence intensidade. É essa mentalidade que aplico nas organizações: a evolução é construída um passo de cada vez, com método e propósito”, explica.

Da filosofia Kaizen à gestão empresarial

O Instituto oferece mentorias, cursos e palestras corporativas com base nos Sete Pilares da Autogestão: autoconhecimento, autoliderança, autodisciplina, responsabilidade, autoavaliação, espiritualidade e gestão financeira. O método tem sido aplicado em empresas, universidades e entidades do Sistema S, com o objetivo de desenvolver lideranças mais conscientes, fortalecer o engajamento das equipes e estimular uma cultura organizacional centrada no ser humano.

“Empresas me procuram para aumentar a performance, mas o que realmente transforma é o equilíbrio humano. Sem autogestão, não há gestão eficiente. Quando líderes aprendem a lidar com suas emoções e a manter clareza de propósito, os resultados se tornam sustentáveis”, afirma.

Além da atuação empresarial, Junior se dedica à educação e à disseminação de seu método. Em 2020, fundou a Escola para Engenheiros e Arquitetos Empreendedores e, mais recentemente, lançou Kaizen para Grandes Conquistas (Buzz Editora, selo Unno), livro em que apresenta caminhos para aplicar a filosofia de melhoria contínua à vida pessoal e profissional.

“Unir ciência, disciplina e espiritualidade é o que me move. O Kaizen me ensinou que evoluir um pouco todos os dias é o verdadeiro sucesso. Quando crescemos por dentro, transformamos tudo ao nosso redor, como nossas empresas, famílias e a sociedade”, resume.

O Instituto KIAI planeja sua internacionalização com foco em Portugal e Japão, e o mentor pretende ampliar o impacto do projeto nos próximos anos.

“Quero que o Brasil seja reconhecido como referência mundial em liderança consciente, inovação humana e propósito nos negócios”, projeta Junior, que também é governador distrital eleito do Rotary International (gestão 2027-2028).