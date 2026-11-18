Resumo O que é: O formigamento noturno nas mãos costuma resultar da compressão do nervo mediano dentro de um canal estreito no punho chamado túnel do carpo.

Pode indicar: Sobrecarga por movimentos repetitivos e vibração, retenção de líquidos, alterações hormonais ou condições sistêmicas como diabetes e hipotireoidismo.

Quando buscar ajuda: Procure um ortopedista ou neurologista se a dormência persistir durante o dia ou causar queda de objetos, e busque emergência imediata se houver fraqueza súbita em um lado do corpo.

Acordar durante a madrugada com as mãos dormentes e sentir necessidade de sacudi-las para recuperar a sensibilidade é um relato clássico da síndrome do túnel do carpo. Esse desconforto indica que o nervo mediano está sofrendo pressão mecânica na região do punho.

O que acontece com o nervo mediano dentro do túnel do carpo?

O túnel do carpo é uma passagem estreita e rígida localizada na base da palma da mão, formada pelos ossos do punho no fundo e pelo ligamento transverso do carpo na superfície. Por dentro desse corredor passam nove tendões flexores dos dedos e o nervo mediano.

Quando o revestimento dos tendões (sinóvia) inflama e incha, o espaço rígido não cede, comprimindo o nervo contra o ligamento. Essa pressão reduz o fluxo sanguíneo local e interrompe temporariamente a condução normal dos impulsos elétricos para os dedos.

Quando a pressão dentro do túnel aumenta, o nervo mediano pode sofrer compressão e provocar dormência, formigamento e dor. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas típicos ajudam a identificar a compressão no punho?

Diferente de uma dormência passageira causada por apoiar o braço sob o travesseiro, a compressão do nervo mediano segue um padrão anatômico bem definido na mão:

Distribuição seletiva nos dedos: o formigamento e a sensação de agulhadas atingem o polegar, o indicador, o dedo médio e a metade interna do dedo anelar, poupando geralmente o dedo mínimo.

o formigamento e a sensação de agulhadas atingem o polegar, o indicador, o dedo médio e a metade interna do dedo anelar, poupando geralmente o dedo mínimo. Despertar noturno com alívio ao sacudir: o paciente acorda de madrugada com queimação ou dormência e sente melhora ao balançar as mãos para baixo (sinal de Flick).

o paciente acorda de madrugada com queimação ou dormência e sente melhora ao balançar as mãos para baixo (sinal de Flick). Dor irradiada para o antebraço: o desconforto pode subir em direção ao cotovelo ou ombro, especialmente após segurar o volante, o celular ou ferramentas por longos períodos.

o desconforto pode subir em direção ao cotovelo ou ombro, especialmente após segurar o volante, o celular ou ferramentas por longos períodos. Perda de destreza e força de pinça: em fases avançadas, surge dificuldade para abotoar camisas, segurar xícaras ou evitar que objetos escorreguem das mãos.

O que os estudos clínicos mostram sobre fatores ocupacionais e causas sistêmicas?

De acordo com orientações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e revisões clínicas publicadas nos Arquivos de Neuro-Psiquiatria, a síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva periférica mais comum, afetando cerca de 3% a 6% da população adulta, com incidência aproximadamente três vezes maior em mulheres entre 40 e 60 anos.

As evidências mostram que o quadro raramente depende de um único fator isolado. A combinação entre predisposição anatômica, tarefas com flexão repetitiva do punho, uso de ferramentas vibratórias e condições metabólicas eleva significativamente o risco de compressão crônica.

Pontos-chave sobre diagnóstico e manejo do túnel do carpo ⚡ Exame funcional Eletroneuromiografia e ultrassom Avaliam a velocidade de condução elétrica do nervo mediano e identificam espessamento ou compressão anatômica no punho. 🌙 Medida inicial Órtese noturna em posição neutra Imobilizar o punho reto durante o sono evita a flexão involuntária e reduz a pressão interna sobre o nervo na madrugada. 🩺 Fatores associados Gestação, diabetes e tireoide Alterações hormonais e metabólicas favorecem o edema dos tendões e tornam o nervo mais sensível à compressão.

Como diferenciar o túnel do carpo de problemas na coluna cervical ou outras causas?

Nem todo formigamento nas mãos nasce no punho. Durante a investigação médica, o especialista avalia outras origens que provocam sintomas semelhantes, mas exigem abordagens distintas:

Radiculopatia cervical (hérnia ou artrose no pescoço): a compressão das raízes nervosas na coluna cervical gera dor que desce pelo ombro e braço, piora com movimentos do pescoço e não melhora apenas sacudindo a mão.

a compressão das raízes nervosas na coluna cervical gera dor que desce pelo ombro e braço, piora com movimentos do pescoço e não melhora apenas sacudindo a mão. Compressão do nervo ulnar no cotovelo: provoca dormência especificamente no dedo mínimo e na metade externa do anelar, sendo agravada ao manter o cotovelo dobrado por muito tempo.

provoca dormência especificamente no dedo mínimo e na metade externa do anelar, sendo agravada ao manter o cotovelo dobrado por muito tempo. Neuropatias periféricas metabólicas: condições como diabetes mellitus ou deficiência de vitamina B12 costumam causar formigamento simétrico nas duas mãos e também nos pés, em padrão chamado de “luva e bota”.

condições como ou deficiência de costumam causar formigamento simétrico nas duas mãos e também nos pés, em padrão chamado de “luva e bota”. Retenção hídrica transitória na gravidez: o acúmulo de líquidos no terceiro trimestre pode comprimir temporariamente o túnel do carpo, regredindo na maioria dos casos após o parto.

A avaliação clínica pode ser complementada por exames como a eletroneuromiografia quando existe necessidade de investigar a função do nervo mediano. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar avaliação médica ou buscar atendimento de emergência?

Agende consulta com um ortopedista especialista em cirurgia da mão ou neurologista se o formigamento noturno se repetir por mais de duas semanas, passar a ocorrer durante atividades diurnas ou vier acompanhado de dificuldade para segurar objetos pequenos.

Procure imediatamente um pronto-socorro ou acione o SAMU (192) se a dormência surgir de forma súbita acompanhada de fraqueza em todo o braço ou perna do mesmo lado, assimetria facial, fala arrastada, tontura intensa ou dor torácica, sinais que exigem descartar emergência neurológica ou vascular aguda.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.