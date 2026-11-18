Os Pilares da Crítica Utópica
Os quatro fundamentos que explicam como Thomas More usou a ficção filosófica para diagnosticar as desigualdades da sociedade.
Ao criar o termo utopia, o filósofo inglês não escreveu apenas um conto sobre uma ilha distante, mas ergueu um espelho crítico contra a injustiça econômica e as leis de sua época.
Em que contexto histórico Thomas More escreveu a obra Utopia em 1516?
Jurista, humanista e estadista inglês, Thomas More redigiu Utopia em latim entre 1515 e 1516, durante missões diplomáticas em Flandres e com o apoio editorial de seu amigo Erasmo de Roterdã. Naquele período, a Inglaterra atravessava profundas transformações agrárias, marcadas pelos cercamentos de terras comunais para criação de ovelhas e exportação de lã.
Expulsos do campo, milhares de camponeses migravam sem sustento para as cidades e acabavam condenados à forca por pequenos furtos. O próprio termo criado por More a partir do grego carrega dupla leitura intencional: ou-topos significa “lugar nenhum”, enquanto eu-topos sugere “bom lugar”.
Como Utopia denuncia as falhas das instituições e da propriedade privada?
Na primeira parte do livro, por meio do diálogo com o viajante fictício Rafael Hitlodeu, Thomas More desmonta a hipocrisia de governantes que punem a pobreza em vez de combater suas causas econômicas:
Como funcionava a organização social imaginada na ilha de Utopia?
Na segunda parte de Utopia, Thomas More detalha como uma comunidade racional distribuiria deveres, recursos e tempo livre para evitar tanto o desperdício quanto a miséria. Três escolhas estruturais chamam atenção pela atualidade:
Pensar em utopias é ingenuidade ou ferramenta de transformação real?
No uso cotidiano, a palavra utopia costuma ser empregada como sinônimo de sonho impossível ou devaneio desligado da prática. No entanto, na tradição filosófica inaugurada por Thomas More, o pensamento utópico funciona como um horizonte crítico que impede a acomodação diante de injustiças antigas.
Muitas conquistas hoje consideradas básicas — como a limitação da jornada de trabalho, a educação pública gratuita e a assistência social — foram classificadas como “utopias irrealizáveis” antes de serem conquistadas. Sem modelos ideais para comparar o presente, perdemos o critério para avaliar se nossas regras servem às pessoas ou apenas protegem privilégios.
O que a trajetória pessoal de Thomas More ensina sobre coerência ética?
Thomas More não foi apenas um teórico distante da política: chegou ao posto de Lorde Chanceler da Inglaterra sob o reinado de Henrique VIII. Quando o monarca exigiu que os súditos jurassem supremacia absoluta do rei acima da consciência moral e religiosa, More recusou-se a assinar o ato, sendo preso na Torre de Londres e executado em 1535.
Sua coerência entre pensamento e conduta reforça que imaginar uma sociedade mais justa exige integridade pessoal, coragem cívica e disposição para questionar ordens injustas mesmo quando o custo é alto.📖 Leia também: Filosofia e autocontrole: como aplicar ensinamentos clássicos no dia a dia
O futuro começa naquilo que ousamos imaginar melhor
Cinco séculos após sua publicação, Utopia continua lembrando que nenhuma organização social é imutável. Questionar por que aceitamos certas desigualdades como normais é o primeiro passo para construir ambientes mais humanos no trabalho, na comunidade e na vida pública.