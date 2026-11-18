Portal UAI · Loterias Resultado da Quina Concurso 7171 Saíram as dezenas da Quina 7171 desta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal. 1 Dezenas sorteadas: 57 – 28 – 25 – 16 – 13

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

A Quina 7171 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As dezenas já foram divulgadas, mas o rateio ainda está em apuração pela Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas

57 – 28 – 25 – 16 – 13

Resultado da Quina 7171 de hoje: veja números e rateio do concurso que sorteia R$ 600 mil (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

Rateio ainda em apuração

O rateio oficial ainda não foi divulgado. Esta seção deve ser atualizada assim que a Caixa publicar a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa.

Ganhadores por faixa

5 acertos: ganhadores e valor a confirmar

4 acertos: ganhadores e valor a confirmar

3 acertos: ganhadores e valor a confirmar

2 acertos: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O resultado da faixa principal depende da divulgação oficial do rateio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Confira as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 7172, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.

Últimos concursos

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador em São José de Ribamar/MA, R$ 14.511.338,50

7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou

7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou

7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou

7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou

O histórico completo está disponível no site das Loterias Caixa.

E se você ganhar? O que fazer

Guarde o comprovante da aposta e evite divulgar imagens que mostrem o código do bilhete. Para receber o prêmio, procure uma unidade autorizada da Caixa com documento de identidade e CPF. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.tretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.