Portal UAI · Loterias Resultado da Lotofácil Concurso 3833 As 15 dezenas da Lotofácil 3833 foram sorteadas nesta quarta-feira, 18 de novembro. A Caixa ainda está apurando o rateio. 1 Dezenas sorteadas: 13 – 03 – 19 – 07 – 18 – 16 – 17 – 08 – 22 – 02 – 11 – 15 – 24 – 04 – 20

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

A Lotofácil 3833 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As 15 dezenas já foram divulgadas, enquanto a Caixa Econômica Federal ainda apura a premiação.

Dezenas sorteadas

13 – 03 – 19 – 07 – 18 – 16 – 17 – 08 – 22 – 02 – 11 – 15 – 24 – 04 – 20

Resultado da Lotofácil 3833 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 5 milhões (quarta, 18/11)

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio ainda em apuração

A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial do concurso 3833. A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão atualizados quando os dados forem publicados.

Ganhadores por faixa

15 acertos: ganhadores e valor a confirmar

14 acertos: ganhadores e valor a confirmar

13 acertos: ganhadores e valor a confirmar

12 acertos: ganhadores e valor a confirmar

11 acertos: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O resultado da faixa de 15 acertos será conhecido após a divulgação do rateio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 3834, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em uma casa lotérica.

Últimos concursos

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador em Caxias do Sul/RS, R$ 5.969.456,29

3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — 1 ganhador em Jundiaí/SP, R$ 1.642.095,56

3828 (12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — 1 ganhador em São José dos Campos/SP, R$ 3.488.041,77

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

Surpresinha e Teimosinha

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

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