Portal UAI · Loterias Resultado do Dia de Sorte Concurso 1351 As dezenas do Dia de Sorte 1351 foram divulgadas nesta quarta-feira, 18 de novembro. O Mês da Sorte também já foi informado, mas o rateio segue em apuração. 1 Dezenas sorteadas: 21 – 11 – 10 – 24 – 19 – 28 – 13

2 Mês da Sorte: Setembro

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

O Dia de Sorte 1351 foi sorteado nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As dezenas e o Mês da Sorte já foram informados, mas o rateio ainda está em apuração.

Dezenas sorteadas

21 – 11 – 10 – 24 – 19 – 28 – 13 | Mês da Sorte: Setembro

Resultado do Dia de Sorte 1351 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 1,5 milhão (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

Rateio ainda em apuração

A Caixa ainda não publicou o rateio oficial do concurso 1351. A quantidade de apostas premiadas e os valores por faixa serão incluídos assim que os dados estiverem disponíveis.

Ganhadores por faixa

7 acertos: ganhadores e valor a confirmar

6 acertos: ganhadores e valor a confirmar

5 acertos: ganhadores e valor a confirmar

4 acertos: ganhadores e valor a confirmar

Mês da Sorte: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O resultado da faixa principal será conhecido após a divulgação oficial do rateio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem comparecimento a uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 1352, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser registradas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.

Últimos concursos

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril — acumulou

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou

1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro — acumulou

1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25 | Mês da Sorte: Abril — acumulou

1346 (12/11): 04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28 | Mês da Sorte: Novembro — acumulou

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

E se você ganhar? O que fazer

Guarde o comprovante e não compartilhe fotos que revelem o código da aposta. Para receber o prêmio, apresente o bilhete original, documento de identidade e CPF em um ponto autorizado. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.nto: nunca aposte mais do que pode perder.