As 20 dezenas da Lotomania 3001 foram sorteadas nesta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.
- 1Dezenas sorteadas: 45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 68 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72
- 2Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa
A Lotomania 3001 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As 20 dezenas já foram divulgadas, mas a premiação ainda está em apuração pela Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas
45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 68 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Rateio ainda em apuração
O rateio oficial do concurso 3001 ainda não foi divulgado. A quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa serão atualizados após a publicação dos dados da Caixa.
Ganhadores por faixa
- 20 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 19 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 18 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 17 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 16 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 15 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 0 acertos: ganhadores e valor a confirmar
Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.
O prêmio acumulou?
A confirmar. A definição depende da divulgação do resultado da faixa de 20 acertos.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo de resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.
Próximo concurso
O próximo sorteio será o concurso 3002, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em uma lotérica.
Últimos concursos
- 3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — acumulou
- 2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores
- 2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — acumulou
- 2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou
- 2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou
O histórico completo está no site das Loterias Caixa.
Calendário da Lotomania
A Lotomania tem sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h.
Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.