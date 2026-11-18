Portal UAI · Loterias Resultado da Lotomania Concurso 3001 As 20 dezenas da Lotomania 3001 foram sorteadas nesta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 68 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

A Lotomania 3001 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As 20 dezenas já foram divulgadas, mas a premiação ainda está em apuração pela Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas

45 – 44 – 56 – 97 – 79 – 89 – 06 – 98 – 68 – 14 – 66 – 12 – 25 – 04 – 54 – 94 – 51 – 73 – 49 – 72

Resultado da Lotomania 3001 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 1,2 milhão (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio ainda em apuração

O rateio oficial do concurso 3001 ainda não foi divulgado. A quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa serão atualizados após a publicação dos dados da Caixa.

Ganhadores por faixa

20 acertos: ganhadores e valor a confirmar

19 acertos: ganhadores e valor a confirmar

18 acertos: ganhadores e valor a confirmar

17 acertos: ganhadores e valor a confirmar

16 acertos: ganhadores e valor a confirmar

15 acertos: ganhadores e valor a confirmar

0 acertos: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. A definição depende da divulgação do resultado da faixa de 20 acertos.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo de resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 3002, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em uma lotérica.

Últimos concursos

3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — acumulou

2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores

2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — acumulou

2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou

2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

Calendário da Lotomania

A Lotomania tem sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.