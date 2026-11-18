Portal UAI · Loterias Resultado da +Milionária Concurso 408 As seis dezenas e os dois trevos da +Milionária 408 foram sorteados nesta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio ainda está em apuração. 1 Dezenas sorteadas: 38 – 05 – 35 – 20 – 46 – 33

2 Trevos sorteados: 1 e 3

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

A +Milionária 408 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As seis dezenas e os dois trevos já foram divulgados, mas a premiação ainda está em apuração pela Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas

38 – 05 – 35 – 20 – 46 – 33 | Trevos: 1 e 3

Resultado da +Milionária 408 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 116 milhões (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio ainda em apuração

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. A quantidade de apostas premiadas e os valores correspondentes a cada faixa serão atualizados após a publicação dos dados.

Ganhadores por faixa

6 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar

6 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar

5 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar

5 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar

4 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar

4 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar

3 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar

3 dezenas + 1 trevo: ganhadores e valor a confirmar

2 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar

2 dezenas + 1 trevo: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. A definição depende da divulgação do resultado da faixa principal, que exige seis acertos e dois trevos.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 409, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.

Últimos concursos

407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50 | trevos 2 e 3 — acumulou

406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42 | trevos 3 e 5 — acumulou

405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 | trevos 3 e 4 — acumulou

404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 | trevos 1 e 3 — acumulou

403 (30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 | trevos 1 e 6 — acumulou

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

Como apostar online

A aposta pode ser registrada em Loterias Online. Depois de fazer o cadastro, escolha a +Milionária, marque as dezenas e os trevos, confirme o jogo e realize o pagamento. Também é possível utilizar as opções Surpresinha e Teimosinha.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.