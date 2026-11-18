As seis dezenas e os dois trevos da +Milionária 408 foram sorteados nesta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio ainda está em apuração.
- 1Dezenas sorteadas: 38 – 05 – 35 – 20 – 46 – 33
- 2Trevos sorteados: 1 e 3
- 3Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa
A +Milionária 408 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. As seis dezenas e os dois trevos já foram divulgados, mas a premiação ainda está em apuração pela Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas
38 – 05 – 35 – 20 – 46 – 33 | Trevos: 1 e 3
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Rateio ainda em apuração
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. A quantidade de apostas premiadas e os valores correspondentes a cada faixa serão atualizados após a publicação dos dados.
Ganhadores por faixa
- 6 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar
- 6 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar
- 5 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar
- 5 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar
- 4 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar
- 4 dezenas + 1 ou nenhum trevo: ganhadores e valor a confirmar
- 3 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar
- 3 dezenas + 1 trevo: ganhadores e valor a confirmar
- 2 dezenas + 2 trevos: ganhadores e valor a confirmar
- 2 dezenas + 1 trevo: ganhadores e valor a confirmar
Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.
O prêmio acumulou?
A confirmar. A definição depende da divulgação do resultado da faixa principal, que exige seis acertos e dois trevos.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.
Próximo concurso
O próximo sorteio será o concurso 409, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.
Últimos concursos
- 407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50 | trevos 2 e 3 — acumulou
- 406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42 | trevos 3 e 5 — acumulou
- 405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41 | trevos 3 e 4 — acumulou
- 404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39 | trevos 1 e 3 — acumulou
- 403 (30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50 | trevos 1 e 6 — acumulou
O histórico completo está no site das Loterias Caixa.
Como apostar online
A aposta pode ser registrada em Loterias Online. Depois de fazer o cadastro, escolha a +Milionária, marque as dezenas e os trevos, confirme o jogo e realize o pagamento. Também é possível utilizar as opções Surpresinha e Teimosinha.
Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.