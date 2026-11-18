Portal UAI · Loterias Resultado do Super Sete Concurso 924 Os números do Super Sete 924 foram sorteados nesta quarta-feira, 18 de novembro. O rateio ainda está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal. 1 Números sorteados nas sete colunas: 2 – 7 – 8 – 8 – 5 – 4 – 6

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

O Super Sete 924 foi sorteado nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. Os números das sete colunas já foram divulgados, enquanto o rateio ainda está em apuração.

Números sorteados

2 – 7 – 8 – 8 – 5 – 4 – 6

Resultado do Super Sete 924 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 550 mil (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

Rateio ainda em apuração

A Caixa ainda não divulgou a quantidade de apostas premiadas nem os valores pagos em cada faixa. As informações serão atualizadas assim que o resultado oficial da premiação estiver disponível.

Ganhadores por faixa

7 colunas: ganhadores e valor a confirmar

6 colunas: ganhadores e valor a confirmar

5 colunas: ganhadores e valor a confirmar

4 colunas: ganhadores e valor a confirmar

3 colunas: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. O desfecho da faixa principal será informado após a publicação do rateio oficial.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 925, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.

Últimos concursos

923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1 — acumulou

922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8 — acumulou

921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0 — acumulou

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

Surpresinha e Teimosinha

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. Com a Teimosinha, o apostador pode repetir a mesma combinação em concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.