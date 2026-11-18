A Dupla Sena 3034 teve dois sorteios nesta quarta-feira, 18 de novembro. As dezenas foram divulgadas e o rateio ainda está em apuração.
- 11º sorteio: 08 – 22 – 15 – 11 – 28 – 37
- 22º sorteio: 23 – 19 – 30 – 22 – 28 – 48
- 3Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa
A Dupla Sena 3034 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. Os resultados dos dois sorteios já foram divulgados, mas a Caixa Econômica Federal ainda está apurando o rateio.
Dezenas sorteadas
1º sorteio: 08 – 22 – 15 – 11 – 28 – 37
2º sorteio: 23 – 19 – 30 – 22 – 28 – 48
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Rateio ainda em apuração
A Caixa ainda não divulgou os dados oficiais da premiação. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores de cada faixa serão atualizados assim que o rateio for publicado.
Ganhadores por faixa
- 1º sorteio — 6 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 1º sorteio — 5 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 1º sorteio — 4 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 1º sorteio — 3 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 2º sorteio — 6 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 2º sorteio — 5 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 2º sorteio — 4 acertos: ganhadores e valor a confirmar
- 2º sorteio — 3 acertos: ganhadores e valor a confirmar
Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.
O prêmio acumulou?
A confirmar. A definição depende da apuração das faixas principais dos dois sorteios.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.
Próximo concurso
O próximo sorteio será o concurso 3035, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.
Últimos concursos
- 3033 (16/11): 1º — 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 | 2º — 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 — acumulou
- 3032 (13/11): 1º — 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47 | 2º — 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49 — acumulou
- 3031 (11/11): 1º — 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28 | 2º — 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37 — acumulou
- 3030 (09/11): 1º — 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37 | 2º — 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30 — acumulou
O histórico completo está no site das Loterias Caixa.
Como apostar online
As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online. O apostador deve escolher a Dupla Sena, selecionar os números, confirmar o jogo e realizar o pagamento. Também é possível utilizar a Surpresinha e a Teimosinha.
Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.