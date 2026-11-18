Portal UAI · Loterias Resultado da Dupla Sena Concurso 3034 A Dupla Sena 3034 teve dois sorteios nesta quarta-feira, 18 de novembro. As dezenas foram divulgadas e o rateio ainda está em apuração. 1 1º sorteio: 08 – 22 – 15 – 11 – 28 – 37

2 2º sorteio: 23 – 19 – 30 – 22 – 28 – 48

3 Rateio: a confirmar — aguardando a divulgação oficial da Caixa

A Dupla Sena 3034 foi sorteada nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h. Os resultados dos dois sorteios já foram divulgados, mas a Caixa Econômica Federal ainda está apurando o rateio.

Dezenas sorteadas

1º sorteio: 08 – 22 – 15 – 11 – 28 – 37

2º sorteio: 23 – 19 – 30 – 22 – 28 – 48

Resultado da Dupla Sena 3034 de hoje: veja números e rateio do concurso que pode pagar R$ 14 milhões (quarta, 18/11)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Rateio ainda em apuração

A Caixa ainda não divulgou os dados oficiais da premiação. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores de cada faixa serão atualizados assim que o rateio for publicado.

Ganhadores por faixa

1º sorteio — 6 acertos: ganhadores e valor a confirmar

1º sorteio — 5 acertos: ganhadores e valor a confirmar

1º sorteio — 4 acertos: ganhadores e valor a confirmar

1º sorteio — 3 acertos: ganhadores e valor a confirmar

2º sorteio — 6 acertos: ganhadores e valor a confirmar

2º sorteio — 5 acertos: ganhadores e valor a confirmar

2º sorteio — 4 acertos: ganhadores e valor a confirmar

2º sorteio — 3 acertos: ganhadores e valor a confirmar

Cidades das apostas ganhadoras da faixa principal: a confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar. A definição depende da apuração das faixas principais dos dois sorteios.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Consulte as regras em Loterias Caixa.

Próximo concurso

O próximo sorteio será o concurso 3035, com data e estimativa de prêmio a confirmar. As apostas podem ser feitas em Loterias Online ou em qualquer lotérica.

Últimos concursos

3033 (16/11): 1º — 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46 | 2º — 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 — acumulou

3032 (13/11): 1º — 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47 | 2º — 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49 — acumulou

3031 (11/11): 1º — 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28 | 2º — 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37 — acumulou

3030 (09/11): 1º — 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37 | 2º — 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30 — acumulou

O histórico completo está no site das Loterias Caixa.

Como apostar online

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online. O apostador deve escolher a Dupla Sena, selecionar os números, confirmar o jogo e realizar o pagamento. Também é possível utilizar a Surpresinha e a Teimosinha.

Resultado baseado nas informações da Caixa Econômica Federal. Aposte em Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.