Resumo O que é: A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel fundamental para a absorção intestinal de cálcio e fosfato, essenciais para a mineralização do esqueleto.

Pode indicar: Níveis insuficientes reduzem a densidade mineral dos ossos, podendo provocar dor óssea, fraqueza muscular, osteopenia, osteoporose e osteomalácia.

Quando buscar ajuda: A avaliação médica é indicada ao notar dores persistentes no corpo, histórico de fraturas por baixo impacto ou ao integrar grupos de risco para má absorção.

A deficiência de vitamina D é uma alteração metabólica silenciosa que reduz diretamente a capacidade do organismo de absorver o cálcio vindo da alimentação, colocando em risco a integridade da estrutura óssea.

Como a vitamina D atua no metabolismo do cálcio e na estrutura dos ossos?

A substância conhecida como vitamina D funciona, na verdade, como um potente pré-hormônio. A principal via de obtenção ocorre na pele, onde a radiação solar ultravioleta B (UVB) converte o 7-desidrocolesterol em colecalciferol, que passa por metabolização no fígado gerando a 25-hidroxivitamina D e, posteriormente, ganha sua forma ativa nos rins.

Na sua forma ativa, o hormônio liga-se a receptores específicos no intestino delgado para estimular o transporte ativo de cálcio e fosfato para a corrente sanguínea. Sem níveis adequados da vitamina, o organismo consegue absorver apenas entre 10% e 15% do cálcio ingerido na dieta, comprometendo a mineralização realizada pelos osteoblastos.

A fraqueza muscular pode interferir em atividades cotidianas e merece investigação quando persiste. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas e sinais costumam acompanhar a falta de vitamina D?

Nas fases iniciais, a diminuição dos níveis vitamínicos pode ocorrer de maneira assintomática, sem demonstrar alterações visíveis nas atividades diárias. No entanto, à medida que o déficit se torna crônico, o sistema musculoesquelético começa a apresentar sinais clínicos característicos de estresse metabólico.

Entre as manifestações mais frequentes relatadas por pacientes em investigação metabólica, destacam-se alterações de força e dor contínua:

Dor óssea difusa: sensação de peso ou desconforto contínuo localizado principalmente na coluna lombar, quadril, bacia e pernas.

sensação de peso ou desconforto contínuo localizado principalmente na coluna lombar, quadril, bacia e pernas. Fraqueza muscular proximal: dificuldade para realizar tarefas simples de elevação, como subir degraus ou levantar de uma cadeira sem apoio.

dificuldade para realizar tarefas simples de elevação, como subir degraus ou levantar de uma cadeira sem apoio. Fadiga persistente: sensação recorrente de esgotamento físico que não melhora com o repouso adequado.

sensação recorrente de esgotamento físico que não melhora com o repouso adequado. Suscetibilidade a fraturas: redução generalizada da densidade mineral óssea, facilitando fissuras ou fraturas após traumas de baixa intensidade.

redução generalizada da densidade mineral óssea, facilitando fissuras ou fraturas após traumas de baixa intensidade. Sensibilidade articular: rigidez e desconforto de intensidade leve a moderada nas articulações de sustentação.

O que os dados de saúde mostram sobre o impacto da vitamina D no organismo?

Pesquisas epidemiológicas globais apontam que a inadequação dos níveis séricos da vitamina atinge proporções elevadas tanto em países de alta latitude quanto em regiões tropicais, em função das mudanças nos hábitos de trabalho e do menor tempo de exposição solar ao ar livre.

Conforme destacado nas diretrizes do Office of Dietary Supplements do National Institutes of Health (NIH), a manutenção de concentrações adequadas de 25-hidroxivitamina D é indispensável para otimizar a absorção de cálcio para patamares de 30% a 40%, prevenindo quadros graves como o raquitismo em crianças e a osteomalácia em adultos.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 40% Taxa máxima de absorção intestinal Com estoques adequados da vitamina, o aproveitamento do cálcio alimentar no intestino aumenta de 10% para até 40%. 🩺 Exame diagnóstico Dosagem sérica de 25(OH)D A avaliação laboratorial do sangue mede a principal forma circulante da vitamina, guiando condutas de reposição. ⚠️ Quando procurar ajuda Dor óssea crônica e fraqueza Sinais contínuos de cansaço muscular e desconforto nas articulações exigem investigação médica especializada.

Quais fatores aumentam o risco de desenvolver deficiência de vitamina D?

Diferente de outros nutrientes obtidos predominantemente pela alimentação, apenas cerca de 10% a 20% da vitamina D provém de fontes dietéticas como peixes gordurosos, gema de ovo e cogumelos. Por essa razão, fatores ambientais e fisiológicos interferem de maneira direta na sua síntese cutânea.

Abaixo estão os principais cenários associados à redução dos níveis do pré-hormônio no organismo:

Baixa exposição aos raios UVB: permanecer longos períodos em ambientes fechados ou utilizar protetor solar de forma contínua bloqueia a radiação necessária para a conversão cutânea.

permanecer longos períodos em ambientes fechados ou utilizar protetor solar de forma contínua bloqueia a radiação necessária para a conversão cutânea. Envelhecimento da pele: com o passar dos anos, a concentração de 7-desidrocolesterol na epiderme diminui, reduzindo em até 70% a capacidade de síntese em idosos.

com o passar dos anos, a concentração de 7-desidrocolesterol na epiderme diminui, reduzindo em até 70% a capacidade de síntese em idosos. Pigmentação da pele: maior quantidade de melanina atua como um filtro natural, exigindo maior tempo ao sol para produzir a mesma quantidade do nutriente.

maior quantidade de melanina atua como um filtro natural, exigindo maior tempo ao sol para produzir a mesma quantidade do nutriente. Síndromes de má absorção: condições como doença celíaca, doença de Crohn e cirurgias bariátricas dificultam a absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis.

condições como doença celíaca, doença de Crohn e cirurgias bariátricas dificultam a absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis. Uso prolongado de medicamentos: certos anticonvulsivantes e glicocorticoides aceleram a degradação hepática da 25-hidroxivitamina D.

A avaliação dos níveis de vitamina D pode envolver exames laboratoriais e orientação profissional. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar avaliação médica para investigar os níveis de vitamina D?

A investigação dos níveis séricos deve ser realizada ao notar dor óssea persistente, perda injustificada de força muscular ou ao receber o diagnóstico de osteopenia e osteoporose na densitometria óssea. O profissional indicado para conduzir o diagnóstico e prescrever o tratamento individualizado é o endocrinologista ou o clínico geral.

Sinais de emergência, tais como espasmos musculares dolorosos e involuntários (tetania), formigamento intenso nas mãos e ao redor da boca ou alterações no ritmo cardíaco resultantes de hipocalcemia grave, demandam atendimento médico imediato em pronto-socorro ou acionamento do SAMU (192).

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.