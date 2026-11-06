Emagrecer sem perder a harmonia do rosto

O emagrecimento ganhou um novo capítulo nos últimos anos. Com a popularização dos medicamentos que auxiliam na perda de peso, muitas pessoas passaram a experimentar transformações corporais importantes em períodos relativamente curtos. Para quem busca saúde, bem-estar e autoestima, essa mudança pode representar uma grande conquista.

Mas existe um detalhe que merece cada vez mais atenção: o rosto também emagrece.

A perda significativa de peso pode provocar mudanças na face, especialmente quando acontece de forma intensa ou acelerada. A redução dos compartimentos de gordura facial pode alterar o volume, a sustentação e o contorno do rosto, tornando mais evidente a flacidez, a perda de definição e alguns sulcos.

Esse conjunto de alterações é frequentemente associado ao chamado “rosto de emagrecimento”. Mais do que um efeito específico das chamadas “canetinhas”, trata-se de uma consequência possível da própria perda de gordura corporal.

E é justamente por isso que o cuidado com a face deve fazer parte do planejamento de quem está passando por um processo importante de emagrecimento.

O que acontece com o rosto durante o emagrecimento?

Quando perdemos peso, a redução de gordura não acontece somente no abdômen, braços ou pernas. O rosto também possui compartimentos de gordura que contribuem para o volume, o contorno e a sustentação facial.

Com a diminuição desses volumes, algumas pessoas podem perceber:

* maior flacidez da pele;

* perda de definição do contorno facial;

* sulcos e linhas mais evidentes;

* aspecto de cansaço;

* redução da sustentação dos tecidos;

* aparência de envelhecimento mais acentuada.

A intensidade dessas mudanças varia bastante. Idade, genética, qualidade da pele, quantidade de peso perdido, velocidade do emagrecimento e características individuais influenciam diretamente o resultado.

Por isso, não existe uma fórmula pronta. Cada rosto precisa ser avaliado individualmente.

O cuidado facial deve começar antes do emagrecimento

A estética contemporânea vem deixando de atuar apenas de forma corretiva e assumindo uma postura cada vez mais preventiva.

Para pacientes que planejam uma perda significativa de peso, uma avaliação facial antes do início do processo pode ser muito importante. É possível observar a qualidade da pele, o contorno, a distribuição dos volumes faciais, a sustentação dos tecidos e as características anatômicas de cada pessoa.

Essa avaliação permite criar um plano de acompanhamento.

O objetivo não é necessariamente realizar procedimentos antes que qualquer alteração apareça. Muitas vezes, o mais importante é estabelecer uma estratégia para acompanhar as mudanças e identificar precocemente aquilo que merece atenção.

Bioestimuladores e tecnologias para preservar a qualidade da pele

Durante o emagrecimento, preservar a qualidade da pele é tão importante quanto observar a perda de volume.

Os bioestimuladores de colágeno, quando indicados, podem contribuir para melhorar a qualidade, a firmeza e a sustentação da pele por meio do estímulo à produção de colágeno.

Tecnologias também podem fazer parte desse planejamento, de acordo com as características e necessidades de cada paciente. O objetivo pode ser trabalhar firmeza, textura, qualidade da pele e definição do contorno facial sem criar um resultado artificial.

A proposta atual é cada vez menos “preencher tudo o que perdeu volume” e cada vez mais preservar estruturas, estimular tecidos e respeitar a anatomia.

Peptídeos, exossomos e o cuidado com a qualidade cutânea

Outro movimento importante dentro da estética contemporânea é a busca por estratégias voltadas à qualidade da pele.

Peptídeos e outros ativos utilizados em protocolos de cuidados cutâneos vêm ganhando espaço por seu potencial de atuar em mecanismos relacionados à manutenção e à aparência saudável da pele.

Os exossomos também passaram a despertar interesse na área estética e regenerativa. Entretanto, é importante diferenciar tendência de evidência científica: a indicação, a segurança e o nível de evidência desses recursos variam conforme o produto, a finalidade e o protocolo utilizado.

Por isso, esses recursos devem ser considerados dentro de uma avaliação profissional individualizada, e não como soluções universais.

E depois do emagrecimento?

Quando o paciente chega ao peso desejado e consegue estabilizá-lo, uma nova avaliação facial pode ser realizada.

Nesse momento, conseguimos observar com maior clareza quais alterações permaneceram e quais estruturas realmente precisam de intervenção.

Em alguns casos, a principal necessidade será melhorar a qualidade da pele. Em outros, pode existir uma perda de volume mais significativa ou uma mudança no contorno facial.

Quando há indicação de reposição de volume, ela deve ser planejada com cautela. O objetivo não é simplesmente devolver ao rosto tudo aquilo que foi perdido, mas reconstruir pontos estratégicos de sustentação e preservar as proporções individuais.

Esse é um dos grandes princípios da estética moderna: tratar sem descaracterizar.

Medicina regenerativa e uma abordagem mais preventiva

A medicina regenerativa também vem ganhando espaço na discussão sobre qualidade dos tecidos e envelhecimento.

Dentro de protocolos individualizados e conforme a indicação profissional, diferentes recursos podem ser utilizados com o objetivo de favorecer a qualidade da pele e acompanhar o processo de transformação facial.

O conceito mais importante, porém, é o planejamento.

Não existe um único procedimento capaz de resolver todas as alterações relacionadas ao emagrecimento. O melhor resultado costuma vir de uma combinação de estratégias escolhidas de acordo com cada fase do processo.

O novo olhar para o rejuvenescimento facial

Durante muito tempo, o rejuvenescimento esteve associado principalmente à correção de sinais que já estavam instalados. Hoje, o conceito é mais amplo.

Prevenir, acompanhar e preservar passaram a fazer parte de uma abordagem mais natural e personalizada.

O paciente que está emagrecendo não precisa necessariamente escolher entre transformar o corpo e manter a aparência do rosto. Com acompanhamento adequado, é possível pensar nas duas coisas simultaneamente.

Também é fundamental lembrar que um emagrecimento saudável deve envolver acompanhamento médico, alimentação equilibrada e atividade física adequada. A preservação da massa muscular e da saúde geral também contribui para uma transformação corporal mais equilibrada.

Na estética facial, seguimos a mesma filosofia: menos excesso, mais planejamento e respeito à individualidade.

O objetivo não é criar um rosto diferente depois do emagrecimento. É preservar aquilo que torna cada pessoa única.

A melhor estética é aquela que não chama atenção para o procedimento realizado. É aquela em que as pessoas percebem que você está mais leve, saudável, descansada e bonita, sem necessariamente saber exatamente o que mudou.

Emagrecer pode transformar o corpo. O cuidado estético deve ajudar a preservar a identidade do rosto.

Sobre a autora

Dra. Nívea Marques Ribeiro – Cirurgiã-Dentista CROGO18860

Especialista em Harmonização Orofacial

Instituto Marques | Órion Complex – Goiânia, GO

@DRANIVEAMARQUES