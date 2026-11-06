Stephanie Seitz Meza: a empresária que transformou prazer em negócios

Falar sobre prazer feminino, quebrar tabus e transformar necessidades em oportunidades de negócios. Para Stephanie Seitz Meza, sexóloga, influenciadora digital e diretora de Marketing (CMO) da INTT Cosméticos, esses caminhos se encontram na mesma trajetória. Sua atuação combina escuta das consumidoras, desenvolvimento de produtos e uma visão do mercado íntimo cada vez mais próxima da beleza e do bem-estar.

Desde cedo, Stephanie teve contato com o universo dos cosméticos, acompanhando de perto o desenvolvimento de embalagens e conhecendo diferentes possibilidades de apresentação de produtos. Essa vivência despertou seu olhar criativo e empreendedor, que mais tarde encontrou no mercado de bem-estar íntimo uma oportunidade de inovar e desenvolver novas experiências para as consumidoras.

“Minha família sempre atuou no mercado de embalagens, então cresci próxima desse universo. Ao conhecer o segmento de bem-estar íntimo, enxerguei uma oportunidade de aplicar essa experiência na apresentação dos produtos”, conta.

Com formação em sexologia, criou o perfil @prazer.ste para conversar sobre autoconhecimento, sexualidade e prazer. O contato com as seguidoras também passou a orientar suas decisões como empresária.

“Hoje eu brinco que escuto como sexóloga e penso como empresária. Uma dúvida que aparece no meu Instagram, uma conversa com uma mulher, um comportamento que começa a se repetir, tudo isso pode acender uma luz para uma necessidade que o mercado ainda não percebeu.”

Do diálogo ao produto

Um dos resultados dessa escuta foi o Pico Pulse, gel excitante idealizado por Stephanie e desenvolvido com a INTT. Com ingredientes como jambu, arginina e hamamélis, o produto se tornou um dos sucessos comerciais da marca.

A escuta do mercado também trouxe inovação à apresentação do Pico Pulse, com atenção à embalagem e à variedade de opções para diferentes preferências das consumidoras.

“O Pico Pulse é um bom exemplo. Foi um produto criado por mim a partir desse olhar para comportamento, experiência e desejo. E acabou se tornando um dos grandes sucessos da INTT.” A expansão desse universo de produtos incluiu os lubrificantes Pico Lub, com opções de sabores como Melancia, Uva Verde e Chiclete com Menta, ampliando as possibilidades de escolha do público.

Em 2026, a marca realizou o PICO Weekend, em Ilhabela, no litoral paulista, reunindo convidados em uma experiência de marca.

O mercado íntimo mudou

Para Stephanie, a transformação não está apenas nas fórmulas. Está na maneira como as mulheres se relacionam com o próprio prazer. Produtos antes associados ao constrangimento passaram a integrar conversas sobre autocuidado, conforto e bem-estar.

“Hoje ela ainda quer apimentar a relação, claro, mas existe uma diferença enorme: ela também quer que seja bom para ela.”

Com mais de 400 produtos no portfólio, presença nacional e internacional e produção também na Europa, a INTT acompanha essa mudança. A empresa participa de eventos do setor, como a EroSpain, em Barcelona.

“Eu não acho que nosso maior concorrente seja outra marca, mas sim o tabu.”

A empresária também percebe, nas conversas com seguidoras, como ainda faltam informação e liberdade para falar sobre sexualidade. “Talvez o que mais tenha me surpreendido seja perceber que não faltava interesse das mulheres pelo prazer. Faltava espaço para falar sobre ele.”

Ciência e cuidado íntimo

A aproximação entre skincare e cosméticos íntimos é outra aposta da empresa. O CLIV Peptídeos reúne ingredientes como peptídeos, ácido hialurônico e D-pantenol em uma fórmula voltada ao conforto íntimo.

Assim como no desenvolvimento e na expansão das linhas Pico, o CLIV Peptídeos reflete a busca contínua da INTT por novas tecnologias, ativos e diferenciais capazes de inovar e fazer evoluir seu portfólio.

“O consumidor que lê o rótulo do sérum facial, pesquisa ativos e procura tecnologia no skincare é o mesmo consumidor que começa a exigir fórmulas mais sofisticadas para a intimidade. Não fazia sentido o mercado íntimo ficar para trás”, afirma.

Para Stephanie, empreender nesse setor envolve mais do que lançar novidades. Significa compreender dúvidas, reconhecer mudanças de comportamento e contribuir para uma relação mais livre das mulheres com o próprio corpo.

“Para mim, autonomia sexual também é conseguir dizer sim quando você quer e não quando você não quer, sem culpa.”

Ao unir a experiência familiar à sua atuação como sexóloga e executiva, Stephanie vê na informação uma parte essencial da inovação. “Eu entendi que, muitas vezes, antes de vender um produto, a gente precisa quebrar uma vergonha.”

Stephanie Seitz Meza | Sexóloga, influenciadora digital e CMO da INTT Cosméticos