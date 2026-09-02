Resumo O que é: A deficiência de vitamina D ocorre quando a concentração sérica de 25-hidroxivitamina D atinge valores insuficientes, prejudicando a função celular e a regulação de neurotransmissores.

Pode indicar: Baixa exposição à radiação solar UVB, falhas de absorção gastrointestinal ou demandas metabólicas não supridas pela dieta.

Quando buscar ajuda: Na presença de fadiga sem alívio pelo repouso por mais de 3 semanas, dores musculares constantes ou alterações súbitas de memória e raciocínio.

O esgotamento físico persistente e a sensação de lentidão mental nem sempre são causados apenas pelo estresse da rotina. Em muitas investigações clínicas, esses sintomas indicam uma deficiência de vitamina D, substância que atua no organismo como um verdadeiro hormônio esteroide e desempenha papel ativo no sistema nervoso central.

Como o calcitriol atua nos receptores cerebrais e no metabolismo neural

Diferente de outras vitaminas solúveis, a vitamina D passa por duas etapas essenciais de transformação: a hidroxilação no fígado, que gera a 25-hidroxivitamina D, e a conversão final nos rins em sua forma biologicamente ativa, o calcitriol. Esse composto ativo viaja pela corrente sanguínea e atravessa a barreira hematoencefálica, ligando-se a receptores específicos chamados VDR (receptores de vitamina D).

Esses receptores estão presentes em grande densidade no hipocampo e no córtex pré-frontal, estruturas responsáveis pelo processamento de memórias recentes, controle executivo e estabilidade emocional. No cérebro, o calcitriol estimula a síntese de fatores neurotróficos, protege os neurônios contra danos oxidativos e modula a produção de enzimas que sintetizam neurotransmissores como a dopamina e a serotonina.

A suplementação terapêutica de colecalciferol deve ser dosada de forma personalizada para restaurar os estoques com segurança — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais físicos e neurológicos costumam acompanhar essa deficiência?

A diminuição dos estoques corporais de vitamina D se desenvolve de forma silenciosa e gradual. Por ser um processo lento, o paciente muitas vezes normaliza a perda de energia, até que um conjunto de manifestações clínicas começa a interferir no trabalho e nas tarefas cotidianas:

Fadiga crônica e sensação de peso no corpo, que não melhoram mesmo após noites completas de sono

Sensação de névoa mental (brain fog), acompanhada de dificuldade para manter a concentração e lentidão para tomar decisões simples

Dores musculares difusas e fraqueza proximal, gerando desconforto ao subir escadas ou carregar peso

Oscilações frequentes de humor, irritabilidade e maior propensão ao desânimo desmotivado

Aumento na frequência de quadros infecciosos respiratórios, decorrente da menor resposta imunológica inata

Quando a fraqueza muscular surge associada a pequenas falhas de foco e dores ósseas leves na região lombar, a hipótese de carência hormonal deve ser investigada pelo médico antes de qualquer tentativa de tratamento caseiro.

O que a literatura científica demonstra sobre sol, alimentação e suplementos?

De acordo com diretrizes clínicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 85% a 90% da vitamina D circulante no organismo humano provém da síntese na pele estimulada pela exposição à radiação ultravioleta B (UVB). As fontes alimentares, como peixes gordurosos e gema de ovo, respondem por apenas 10% a 15% do aporte necessário, tornando a dieta isolada insuficiente para corrigir déficits severos.

Estudos clínicos publicados em periódicos indexados na base PubMed apontam que níveis séricos de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20 ng/mL estão diretamente associados a maior fadiga percebida e pior desempenho em testes de velocidade cognitiva. A suplementação medicamentosa com colecalciferol em cápsulas ou gotas é eficaz para restaurar esses valores, mas a posologia deve ser calculada individualmente para evitar quadros de hipercalcemia e toxicidade.

Entenda os aspectos clínicos da vitamina D ☀️ Origem biológica 90% Produção depende da pele A maior parte da substância requer radiação solar UVB nos braços e pernas, tornando a via alimentar um suporte secundário. 🧪 Exame diagnóstico Dosagem de 25(OH)D sérica A dosagem laboratorial de 25-hidroxivitamina D no sangue é o único método validado para confirmar a carência e guiar a reposição. 🩺 Especialidade indicada Consulta com endocrinologista O médico especialista avalia a densidade óssea, cálcio sérico e função renal para definir o esquema terapêutico correto.

O que pode estar por trás da baixa absorção e quais doenças geram sintomas parecidos?

A carência de vitamina D pode ter causas multifatoriais. Entre as principais estão a baixa exposição solar em horários de pico UVB, o uso contínuo de roupas fechadas, a pele com maior pigmentação melânica (que filtra a penetração dos raios) e o envelhecimento natural, que diminui a capacidade cutânea de sintetizar pré-vitamina D3.

Além disso, condições gastrointestinais e cirurgias que afetam a absorção de gorduras — como doença celíaca, doença de Crohn e cirurgia bariátrica — reduzem a captação de suplementos orais. Na avaliação médica, também é fundamental investigar outros diagnósticos diferenciais que provocam cansaço e névoa mental semelhantes:

Hipotireoidismo primário, diagnosticado por alterações nos exames de TSH e T4 livre

Anemia por deficiência de ferro ou carência de vitamina B12, verificadas pelo hemograma e ferritina

Apneia obstrutiva do sono, que fragmenta o descanso e compromete a oxigenação noturna

Transtorno depressivo maior ou síndrome de burnout, que cursam com anedonia e fadiga física

O ciclo da vitamina D envolve a síntese cutânea pelo sol, a confirmação diagnóstica em exame de sangue e a recuperação do foco mental — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar atendimento médico e quais são os sinais de alerta imediato?

A marcação de uma consulta de rotina com um endocrinologista ou clínico geral é indicada sempre que a indisposição diária persistir por mais de 3 semanas, quando houver queda no rendimento cognitivo ou se surgirem dores musculares constantes sem motivo aparente. O médico solicitará a dosagem de 25(OH)D juntamente com cálcio total, fósforo e paratormônio (PTH).

Por outro lado, manifestações neurológicas agudas ou alterações eletrolíticas graves exigem atendimento imediato em pronto-socorro ou acionamento do SAMU (192):

Perda súbita de força motora em um membro ou dormência em metade do corpo

Confusão mental súbita, perda de memória aguda ou desorientação no tempo e no espaço

Espasmos musculares involuntários intensos, contrações dolorosas (tetania) ou formigamento grave ao redor da boca

Palpitações cardíacas com sensação de desmaio iminente

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento individualizado de um profissional de saúde qualificado.