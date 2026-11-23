Quitus é uma palavra que quase ninguém ouve fora das reuniões de sócios, mas que tem efeito direto sobre o que uma empresa pode cobrar de seus antigos gestores. O termo, usado no Direito Societário, designa a quitação dada aos administradores de uma sociedade anônima depois que os acionistas aprovam as contas e as demonstrações financeiras de um período. Na prática, é a forma de os acionistas dizerem que estão de acordo com a gestão daquele ano.

O advogado Agenor de Lima Bento (OAB/SC 34164), sócio do De Lima Advogados , escritório com atuação em direito empresarial, societário e recuperação judicial e falência , resume o alcance da palavra. “Ao conceder o quitus, os acionistas produzem uma declaração com eficácia liberatória, que pode representar um obstáculo relevante à responsabilização posterior dos administradores”, afirma.

De onde vem a regra?

O quitus está previsto no artigo 134, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976, a Lei das Sociedades por Ações. O texto diz que a aprovação sem reservas das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais. A própria lei abre exceção para os casos de erro, dolo, fraude ou simulação.

A ideia é dar estabilidade à vida da empresa. “Não seria razoável que administradores permanecessem indefinidamente sujeitos a questionamentos sobre atos de gestão cujas contas foram regularmente apresentadas e aprovadas pelos acionistas, sem qualquer ressalva”, explica Agenor.

Por que o tema chegou ao STJ?

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou o assunto no Recurso Especial nº 2.207.934/RS, julgado em 11 de novembro de 2025. Um grupo empresarial queria cobrar de ex-administradores prejuízos atribuídos a um suposto esquema de corrupção. A Terceira Turma decidiu, por maioria, que, como as contas tinham sido aprovadas sem ressalvas, a empresa precisaria primeiro conseguir na Justiça a anulação dessa aprovação para só depois processar os gestores.

Segundo o processo, o suposto esquema teria durado quase três anos e movimentado mais de R$ 98 milhões. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia exigido a anulação prévia da deliberação, e o STJ manteve esse entendimento.

Isso não transforma o quitus em proteção definitiva. As exceções da lei continuam valendo, mas precisam ser demonstradas em uma ação própria, proposta em até dois anos, conforme o artigo 286 da Lei das S.A.

O que o quitus muda na prática?

Para quem é acionista, a aprovação das contas merece mais atenção do que costuma receber. Antes de votar, é preciso ter acesso às demonstrações financeiras, aos relatórios da administração e aos documentos contábeis. Para quem administra, a aprovação regular das contas traz segurança jurídica.

Agenor lembra que o entendimento do STJ trata da ação social de responsabilidade nas sociedades anônimas e não deve ser estendido automaticamente a outras situações, como ações individuais de acionistas ou sociedades limitadas.

Agenor de Lima Bento é advogado, professor, mestre em Direito, doutorando em Direito Empresarial e Cidadania e em Direito Civil, administrador judicial e perito judicial. Possui 20 anos de experiência na área jurídica, com atuação em Direito Empresarial, Direito Societário, Direito Tributário, Direito Civil, Recuperação Judicial e Falência.