A pecuária leiteira brasileira tem passado por uma transformação importante, na qual tecnologia, planejamento e gestão profissional se tornaram fatores decisivos para o crescimento das propriedades rurais. No Ceará, a trajetória de Rafael Carneiro da Silveira representa esse movimento. Entre 2021 e 2026, em um período de cinco anos, o produtor saiu de uma operação que produzia aproximadamente 4 mil litros de leite por dia para alcançar a marca de 20 mil litros diários, consolidando uma estrutura que combina escala produtiva, inovação e visão empresarial.

À frente da Agropecuária Vale do Castanhão e da RCS Agronegócios, Rafael construiu uma operação que vai além do aumento do volume produzido. Sua estratégia está fundamentada na integração de diferentes frentes da atividade, com atenção especial à produtividade por área, ao desempenho dos animais e ao controle dos custos. A proposta é demonstrar que uma pecuária leiteira competitiva depende não apenas de produzir mais, mas de fazer cada etapa da operação funcionar de maneira eficiente.

Localizada em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, a estrutura produtiva está inserida em uma região onde a gestão dos recursos naturais, especialmente da água, representa um diferencial estratégico. Nesse cenário, a irrigação das pastagens ganhou protagonismo. Com sistemas de pivô central e utilização de variedades de capim como Mombaça e Massai, a propriedade investe na manutenção de uma oferta de alimento de qualidade para o rebanho durante diferentes períodos do ano.

Tecnologia aplicada ao campo e produtividade como prioridade

Um dos aspectos que mais se destacam no modelo desenvolvido por Rafael é a produção de leite a pasto. A escolha por esse sistema representa um dos pilares da operação, que combina aproveitamento das áreas de pastagem, irrigação, tecnologia e suplementação alimentar. Em vez de concentrar toda a atividade em sistemas de confinamento, o produtor aposta em uma estrutura na qual os animais permanecem nas áreas de pastagem e recebem alimentação complementar durante a ordenha.

A proposta é trabalhar com eficiência no aproveitamento dos recursos disponíveis, buscando equilíbrio entre desempenho produtivo, custo alimentar e rentabilidade. Nesse contexto, a qualidade das pastagens e o planejamento nutricional são fundamentais para sustentar uma produção diária expressiva, sem perder de vista a viabilidade econômica da atividade.

A tecnologia também está presente no acompanhamento individual do rebanho. Os animais são identificados por brincos eletrônicos, permitindo que os sistemas utilizados na propriedade reconheçam informações de produção e auxiliem na definição da quantidade de ração concentrada fornecida a cada vaca. Com isso, a alimentação pode ser ajustada de acordo com as necessidades individuais, contribuindo para uma administração mais precisa dos recursos e melhor eficiência alimentar.

Outro diferencial está na estrutura de ordenha mecanizada no formato rotatório, tecnologia que permite organizar o fluxo de animais e ampliar a capacidade operacional da fazenda. A mecanização, nesse contexto, não representa apenas modernização da infraestrutura, mas uma ferramenta para garantir regularidade, padronização e eficiência em uma atividade que exige acompanhamento diário.

Genética e qualidade como diferenciais competitivos

O melhoramento genético também ocupa posição estratégica no projeto. Com foco na raça Girolando, Rafael trabalha com o cruzamento de matrizes Gir Leiteiro e genética de touros Holandeses de alta performance. Técnicas como inseminação artificial e Fertilização In Vitro (FIV) fazem parte desse processo, permitindo acelerar a seleção de animais e ampliar o potencial genético do rebanho.

Um dos grandes diferenciais da operação está no fato de que 100% dos animais atualmente em produção são oriundos de Fertilização In Vitro (FIV). A estratégia demonstra o investimento contínuo em melhoramento genético e na formação de um rebanho selecionado, com foco em características produtivas e eficiência.

A escolha pela FIV está relacionada à busca por animais com maior potencial de desempenho, contribuindo para melhorar a conversão alimentar, otimizar os custos de produção e alcançar resultados financeiros mais consistentes. O objetivo não é simplesmente elevar a produção individual, mas selecionar animais capazes de transformar melhor os recursos investidos em produtividade e rentabilidade para a propriedade.

A estratégia envolve ainda a formação de animais com características valorizadas pelo mercado. A propriedade trabalha com genética A2, associada à presença da variante A2 da beta-caseína no leite. Essa característica representa uma possibilidade de diferenciação comercial em um segmento no qual a qualidade e a origem dos produtos ganham cada vez mais atenção.

Além de fortalecer a própria produção, o trabalho com genética abre novas oportunidades de negócio, incluindo a comercialização de animais selecionados e a disseminação de material genético para outros criadores. Dessa maneira, a pecuária leiteira deixa de ser vista exclusivamente pela quantidade de litros produzidos e passa a incorporar também o valor agregado dos animais e da seleção genética.

Uma gestão que enxerga a fazenda como empresa

A trajetória de Rafael também é marcada pela experiência adquirida em diferentes áreas do agronegócio. Antes de assumir o protagonismo na atividade leiteira, ele passou por setores como produção, compras, vendas, fábrica de ração, manutenção e logística, acumulando conhecimentos que hoje contribuem para sua visão de gestão.

A decisão de empreender de forma independente representou uma nova etapa. Com a experiência construída ao longo dos anos, Rafael passou a desenvolver uma estrutura própria, aproveitando conhecimentos, recursos e aprendizados acumulados no ambiente empresarial familiar, mas estabelecendo sua própria estratégia de crescimento.

Essa mentalidade se reflete na maneira como conduz a atividade. Para o produtor, o volume de leite não pode ser o único indicador de sucesso. A rentabilidade, o custo de produção, a eficiência alimentar e a capacidade de investimento precisam caminhar juntos. Afinal, uma propriedade pode apresentar números expressivos de produção e, ainda assim, enfrentar dificuldades financeiras quando não existe controle adequado das despesas.

A integração entre produção a pasto, genética avançada e gestão nutricional faz parte dessa visão empresarial. Ao investir em animais provenientes de FIV e em sistemas de acompanhamento individualizado, Rafael busca melhorar a conversão alimentar e fazer com que cada recurso aplicado na produção gere o melhor retorno possível.

É justamente nesse ponto que a profissionalização da pecuária se torna fundamental. A utilização de indicadores, o acompanhamento do desempenho individual dos animais e o planejamento de investimentos ajudam a transformar a fazenda em uma operação estruturada, com decisões orientadas por resultados.

Os próximos passos de uma operação em expansão

Com a produção em torno de 20 mil litros de leite por dia, Rafael mantém os planos de ampliar a capacidade produtiva e fortalecer outras frentes do negócio. A expansão passa pela possibilidade de aproveitar novas áreas e estruturas, replicando um modelo de produção que busca preservar a eficiência operacional mesmo com o aumento da escala.

A perspectiva também envolve explorar oportunidades relacionadas ao leite produzido a pasto e aos produtos de maior valor agregado. Em mercados nos quais consumidores estão mais atentos à origem dos alimentos e aos sistemas de produção, características como manejo, genética e rastreabilidade podem representar diferenciais importantes.

Mais do que alcançar números expressivos, a trajetória de Rafael Carneiro evidencia uma mudança na forma de enxergar a pecuária leiteira. A combinação entre conhecimento prático, tecnologia, genética e administração profissional mostra que o crescimento sustentável depende de decisões estratégicas tomadas diariamente dentro da propriedade.

Ao transformar uma produção de 4 mil em uma operação de 20 mil litros por dia, entre 2021 e 2026, o produtor demonstra como planejamento e inovação podem redefinir os resultados de uma atividade tradicional. Com uma estrutura baseada na produção a pasto, na seleção genética de 100% dos animais em produção por FIV e na busca permanente por eficiência alimentar, Rafael reforça uma visão de pecuária na qual produtividade e rentabilidade precisam caminhar lado a lado.

No campo, produzir mais continua sendo importante. Mas é a capacidade de transformar genética, tecnologia e gestão em melhores resultados econômicos que pode determinar quem estará preparado para os próximos desafios do agronegócio.

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