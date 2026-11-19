Quem sempre quis aprender a costurar, mas nunca encarou uma máquina, tem nesta Black Friday uma oferta pensada para começar do zero. A partir de 23 de novembro, a Escola Costure-se , escola de costura e modelagem presencial do Rio de Janeiro, com sete unidades, turmas pequenas e máquina na sala, abre as vagas da campanha Black Friday Sem Limites. Com uma única matrícula, o aluno entra no primeiro curso e pode seguir para todos os outros.

Segundo a página da campanha, a oferta vale para quem nunca costurou, além de alunos e ex-alunos da escola. Para o iniciante, ela responde a duas dúvidas de uma vez: como dar o primeiro passo e o que fazer depois do primeiro curso.

Sem máquina e sem experiência

Para quem está começando, o equipamento costuma ser o primeiro obstáculo, já que comprar uma máquina sem saber se vai gostar do ofício é um gasto alto. Na escola, o aluno usa a máquina da própria sala de aula. Como as turmas são pequenas, a professora consegue acompanhar o ritmo de cada um nas primeiras aulas.

“A maioria chega sem nunca ter sentado diante de uma máquina. Por isso a máquina fica na sala e a professora, do lado. Ninguém precisa de talento nem de equipamento em casa para começar”, diz Caíque Senra, fundador da Escola Costure-se.

As aulas acontecem de segunda a sábado, de manhã, à tarde e à noite. Se a semana apertar, o aluno pode desmarcar uma aula até 24 horas antes do início. Segundo o site, as turmas reúnem alunos de 10 a 85 anos, e a escola diz somar mais de 500 avaliações positivas no Google em novembro de 2026.

Do primeiro ponto à alfaiataria

Até aqui, cada curso era pago à parte, e quem terminava o básico precisava de uma nova matrícula para continuar. Na campanha, um único valor libera todas as formações, com bônus incluídos. Os cursos regulares têm 50 horas e vão do ciclo básico de moda feminina à modelagem, aos consertos e acabamentos, à costura criativa de bolsas, carteiras e mochilas e à moda infantil. A alfaiataria de verão tem 80 horas, e o certificado é da própria escola.

Na prática, o aluno decide uma vez e segue no próprio ritmo, do básico à modelagem e, se quiser, à alfaiataria, sem precisar refazer a conta a cada nova etapa. A escola apresenta a oferta como a condição mais vantajosa que já fez.

“Na academia, ninguém paga de novo para trocar a musculação pelo spinning. Quisemos levar essa lógica para a costura: quem se matricula entra uma vez e circula entre modelagem, costura, conserto e alfaiataria, na unidade e no horário que cabem na sua rotina”, afirma Senra.

As aulas podem ser feitas em qualquer uma das sete unidades da rede: Barra Olímpica, Madureira, Ipanema, Campo Grande, Tijuca, Bonsucesso e Nova Iguaçu. A escola diz receber também alunos de outras cidades.

Como garantir a vaga

As vagas abrem em 23 de novembro, quatro dias antes da Black Friday, marcada para o dia 27. Os valores saem alguns dias antes, primeiro no grupo VIP da escola no WhatsApp, com entrada gratuita pela página costurese.com.br/black-friday-sem-limites . A campanha também aparece no Instagram @ escolacosture.se .

Para o iniciante que procura um curso de costura na Black Friday, a campanha junta o que mais pesa no começo: máquina na sala, professora por perto e a chance de seguir para os próximos cursos sem fazer outra matrícula.