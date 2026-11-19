Dono de salão ganha tempo livre na rotina com a gestão da Belasis no celular
Agenda, equipe e caixa atualizados no app liberam o dono do balcão para atender, descansar ou pensar no crescimento do salão
Entre um corte e uma escova, responder mensagem de cliente. No intervalo do almoço, conferir a agenda. No fim do expediente, fechar o caixa e perguntar a cada profissional quantos atendimentos fez. Para muito dono de salão, a parte administrativa ocupa os poucos minutos livres do dia e prende a pessoa ao balcão.
A Belasis, plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), aposta no celular para devolver esse tempo. Com o aplicativo para gestores, o dono acompanha o negócio em tempo real e de onde estiver, sem precisar estar na recepção para saber como vai o dia.
“O dono de salão passou anos preso ao balcão e ao celular, respondendo mensagem. Quando o WhatsApp agenda sozinho e a agenda atualiza na hora, ele recupera tempo para atender, para a família ou para pensar no crescimento do negócio”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.
Menos mensagem para responder
Uma das tarefas que mais tomam tempo é marcar horário pelo WhatsApp. A Belasis oferece atendimento automático 24 horas pelo aplicativo de mensagens, por meio da API oficial da Meta. O cliente agenda sozinho, mesmo com o salão fechado, e o horário entra direto na agenda do sistema, sem que ninguém precise copiar a informação de uma conversa para outra tela.
O pedido de corte que chega às 23h, por exemplo, é respondido na hora e termina com o horário confirmado, sem que o dono precise pegar o celular depois do expediente.
O WhatsApp está no centro da rotina dos pequenos negócios. Entre os de serviço, a fatia que tem o aplicativo como principal meio de comunicação passa de 80%, segundo pesquisa do Sebrae de 2025.
Na 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae em abril, o WhatsApp aparece como principal canal de comunicação e vendas para 82% dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas.
Informação sem precisar telefonar
No app, o dono vê a agenda do dia, o faturamento, as comissões e as metas de cada profissional, atualizados conforme os atendimentos são registrados. Com isso, deixa de ser preciso esperar o fechamento do caixa para saber se o dia rendeu, ou ligar para o salão para perguntar como estão as coisas.
As informações são as mesmas do computador da recepção. O que é lançado no balcão aparece no celular, e, segundo a empresa, o que o dono ajusta pelo celular vale para toda a equipe.
Tempo para o que importa
Com a parte administrativa no celular, o tempo que sobra pode ir para onde o dono quiser: atender mais na cadeira, descansar, viajar ou planejar uma segunda unidade. Para quem divide o dia entre atender clientes e administrar, essa flexibilidade é o que permite crescer sem se sobrecarregar.
“Muitos dos nossos clientes são profissionais que atendem e administram ao mesmo tempo. Ter o salão no celular é o que permite a eles abrir a segunda unidade sem precisar estar em dois lugares”, diz Bêz.
Para que funcione, vale deixar serviços, preços e regras de comissão cadastrados no sistema e combinar com a equipe que todo atendimento seja registrado na hora. Assim, os números que chegam ao celular estão sempre completos.
“O celular não substitui o dono. Ele dá ao dono a informação certa na hora certa, para que ele decida de onde estiver”, resume Bêz.
Ter mais tempo livre sendo dono de salão, portanto, passa por tirar do balcão as tarefas que podem ser feitas pelo sistema, como marcar horário e consolidar os números do dia. Com a agenda e o caixa no celular, a rotina fica mais leve e o controle continua com o dono. Mais informações estão no site da Belasis.