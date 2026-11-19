Entre um corte e uma escova, responder mensagem de cliente. No intervalo do almoço, conferir a agenda. No fim do expediente, fechar o caixa e perguntar a cada profissional quantos atendimentos fez. Para muito dono de salão, a parte administrativa ocupa os poucos minutos livres do dia e prende a pessoa ao balcão.

A Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), aposta no celular para devolver esse tempo. Com o aplicativo para gestores , o dono acompanha o negócio em tempo real e de onde estiver, sem precisar estar na recepção para saber como vai o dia.

“O dono de salão passou anos preso ao balcão e ao celular, respondendo mensagem. Quando o WhatsApp agenda sozinho e a agenda atualiza na hora, ele recupera tempo para atender, para a família ou para pensar no crescimento do negócio”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

Menos mensagem para responder

Uma das tarefas que mais tomam tempo é marcar horário pelo WhatsApp. A Belasis oferece atendimento automático 24 horas pelo aplicativo de mensagens, por meio da API oficial da Meta. O cliente agenda sozinho, mesmo com o salão fechado, e o horário entra direto na agenda do sistema, sem que ninguém precise copiar a informação de uma conversa para outra tela.

O pedido de corte que chega às 23h, por exemplo, é respondido na hora e termina com o horário confirmado, sem que o dono precise pegar o celular depois do expediente.

O WhatsApp está no centro da rotina dos pequenos negócios. Entre os de serviço, a fatia que tem o aplicativo como principal meio de comunicação passa de 80%, segundo pesquisa do Sebrae de 2025.

Na 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae em abril, o WhatsApp aparece como principal canal de comunicação e vendas para 82% dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas.

Informação sem precisar telefonar

No app, o dono vê a agenda do dia, o faturamento, as comissões e as metas de cada profissional, atualizados conforme os atendimentos são registrados. Com isso, deixa de ser preciso esperar o fechamento do caixa para saber se o dia rendeu, ou ligar para o salão para perguntar como estão as coisas.

As informações são as mesmas do computador da recepção. O que é lançado no balcão aparece no celular, e, segundo a empresa, o que o dono ajusta pelo celular vale para toda a equipe.

Tempo para o que importa

Com a parte administrativa no celular, o tempo que sobra pode ir para onde o dono quiser: atender mais na cadeira, descansar, viajar ou planejar uma segunda unidade. Para quem divide o dia entre atender clientes e administrar, essa flexibilidade é o que permite crescer sem se sobrecarregar.

“Muitos dos nossos clientes são profissionais que atendem e administram ao mesmo tempo. Ter o salão no celular é o que permite a eles abrir a segunda unidade sem precisar estar em dois lugares”, diz Bêz.

Para que funcione, vale deixar serviços, preços e regras de comissão cadastrados no sistema e combinar com a equipe que todo atendimento seja registrado na hora. Assim, os números que chegam ao celular estão sempre completos.

“O celular não substitui o dono. Ele dá ao dono a informação certa na hora certa, para que ele decida de onde estiver”, resume Bêz.