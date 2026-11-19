Quem tem um carro quitado e precisa de dinheiro quer saber logo quanto tempo leva para o valor cair na conta. No empréstimo com garantia de veículo , o prazo varia de uma instituição para outra, mas a liberação pode acontecer no mesmo dia do pedido.

Nas operações da Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte especializada em crédito com garantia de veículo e de imóvel, isso acontece quando o cliente passa na análise de crédito, assina o contrato e faz a autovistoria do carro entre 9h e 18h, segundo o diretor João Viríssimo. A autovistoria é a vistoria feita pelo próprio cliente.

As etapas até a liberação

Tudo começa pela análise de crédito. O carro reduz o risco da operação, mas não dispensa a avaliação: a aprovação não é automática, e a parcela precisa caber na renda comprovada. O veículo também passa por conferência. Em regra, ele precisa estar quitado, no nome de quem pede o crédito e sem pendências, como multas e débitos de licenciamento.

Com a análise aprovada, vêm a assinatura e a autovistoria. Antes de assinar, vale pedir a simulação completa por escrito, com o CET (Custo Efetivo Total). É ele que mostra o custo real do empréstimo, com juros, tarifas, tributos e o seguro do veículo, que é opcional e só entra no cálculo se for incluído. Se sobrar um dinheiro extra mais adiante, dá para adiantar parcelas com desconto proporcional dos juros, como assegura o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Rápido, mas com análise

Liberação rápida pode ser sinal de um processo bem organizado. A desconfiança deve aparecer quando a promessa é de dinheiro sem análise de crédito, sem vistoria do carro e sem conferência de documentos. Promessas de facilidade estão entre as táticas de golpistas que imitam instituições financeiras e cobram taxas antecipadas, segundo alerta divulgado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em outubro.

O carro fica com quem?

Com o dinheiro na conta, o carro segue com o cliente. Pelo Código Civil, na alienação fiduciária o devedor mantém a posse direta do veículo e pode usá-lo normalmente até o fim da dívida, com o dever de conservá-lo (artigos 1.361 e 1.363). O documento passa a registrar a alienação em favor da instituição até a quitação, e por isso a venda depende de quitar o contrato ou de autorização do credor.

“A primeira pergunta quase sempre é se o carro vai ficar parado ou se alguém vai buscá-lo. Não vai. Ele continua com o cliente, que segue usando normalmente. O que precisa ficar claro são as outras regras do contrato”, diz Viríssimo.

A procura por esse tipo de crédito acompanha um momento de alta no mercado de veículos. Segundo a Trillia, linha de negócios de dados da B3, 670.675 veículos foram financiados em setembro, o maior volume para o mês em 15 anos, e 5,8 milhões de janeiro a setembro, alta de 9,1% sobre o mesmo período de 2025. E o orçamento das famílias segue apertado: 81,7% das famílias tinham dívidas em setembro, e 29,6% estavam com contas em atraso, de acordo com a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

“O carro em garantia barateia o crédito, mas não muda a regra básica: a parcela precisa caber no orçamento dos meses difíceis, e não só dos bons”, afirma o diretor da Nexus Credi.

O empréstimo com garantia de veículo, portanto, pode cair no mesmo dia. Na Nexus Credi, isso depende de a análise de crédito, a assinatura e a autovistoria acontecerem dentro do horário. Com os documentos do carro em dia e a renda comprovada, o caminho até a liberação fica mais curto.