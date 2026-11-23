O brasileiro está parcelando mais, e em mais vezes. No primeiro trimestre de 2026, as compras no cartão de crédito divididas entre 7 e 12 parcelas sem juros somaram R$ 138,3 bilhões, alta nominal de 16,4% em relação ao mesmo período de 2025, segundo a Abecs, associação que representa o setor de cartões. É nesse cenário que ganha espaço, no mercado de produtos digitais, um modelo conhecido como high ticket: ofertas de alto valor, como mentorias, programas de acompanhamento e imersões, que custam milhares de reais e são vendidas a um público menor, porém disposto a investir mais.

Para entender o que é high ticket , ajuda olhar a escada de preços do próprio setor. Dados da Eduzz, ecossistema de soluções focadas em empreendedores digitais, mostram que o ticket mediano fica próximo de R$ 60 nos infoprodutos, como cursos gravados e e-books, de R$ 97 nas assinaturas e de R$ 250 nos serviços. O high ticket ocupa o topo dessa escada. Não há um valor oficial que separe as categorias, mas o termo costuma designar ofertas de quatro dígitos ou mais, nas quais o comprador paga menos pelo conteúdo em si e mais pelo acesso ao especialista, pelo acompanhamento e pela aplicação prática.

Segundo Regis Bortolin, CRO e Diretor de Estratégia da Eduzz, o modelo é consequência do amadurecimento do mercado. Boa parte dos compradores começa por um curso ou workshop e, quando a experiência é positiva, avança para formatos mais próximos do criador. “O high ticket raramente é a primeira compra. Ele costuma ser o passo de quem já confia no criador e quer sair do conteúdo para a implementação, com acompanhamento de perto”, afirma.

Na prática, o high ticket assume formatos variados: mentorias individuais ou em grupos reduzidos, programas de acompanhamento com encontros periódicos, consultorias de implementação e imersões presenciais. O que eleva o preço não é a quantidade de aulas, e sim o acesso. Quanto mais tempo do especialista e mais personalização, maior o valor cobrado.

A confiança aparece nos números. Um levantamento da Eduzz sobre as vendas de infoprodutos no dia da Black Friday mostrou que 70% delas vieram de pessoas que já tinham relação com o ecossistema: 34% já eram clientes da plataforma e 36% já haviam comprado do mesmo criador. Quem conhecia o criador gastou, em média, R$ 299, cerca de 20% a mais do que quem comprava pela primeira vez. Em decisões que envolvem milhares de reais, esse histórico pesa ainda mais.

O parcelamento é a outra engrenagem. Para o vice-presidente executivo da Abecs, Ricardo de Barros Vieira, o avanço das compras em mais parcelas reflete uma reorganização do orçamento: dividir em mais vezes é uma forma de abrir espaço no mês para os pagamentos, e não necessariamente um sinal de endividamento. A pesquisa trimestral Abecs-Datafolha apresentada em novembro vai na mesma direção: cerca de 85% dos consumidores pagam a fatura integral no vencimento, sem recorrer ao rotativo ou ao parcelamento da fatura. No mercado digital, a mesma lógica torna viável, por exemplo, uma mentoria de R$ 6 mil paga em 12 parcelas de R$ 500.

Do lado de quem vende, a estratégia high ticket muda a lógica do negócio. Em vez de depender de milhares de compradores, o criador passa a trabalhar com grupos menores de clientes, o que exige processo comercial, entrega consistente e atenção ao pós-venda. “Quem vende high ticket precisa pensar como uma empresa de serviços: quantos clientes consegue atender bem, com qual processo e com que resultado”, afirma Bortolin. A própria Eduzz publicou um guia sobre como criar e vender um produto high ticket e reúne informações sobre o funcionamento do high ticket na Eduzz para quem está estruturando esse tipo de oferta.

O crescimento do modelo também pede atenção de quem compra. Como o valor é alto e a entrega costuma se estender por semanas ou meses, vale verificar o histórico do criador, entender exatamente o que está incluído (encontros ao vivo, suporte, materiais e prazo de acesso) e desconfiar de promessas de ganho garantido. Também ajuda conferir se o pagamento passa por uma plataforma que intermedeia a transação e tem política de reembolso clara, além de guardar os termos da oferta. Compras feitas pela internet contam ainda com o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, que dá sete dias para desistir da contratação. “Uma oferta high ticket séria vende método e acompanhamento, não promessa de resultado. Quanto mais clara a entrega, mais segura é a decisão para os dois lados”, diz Bortolin.

Com o consumidor mais acostumado a parcelar e a pagar pelo acesso direto a especialistas, o high ticket deixa de ser um nicho de poucos criadores e passa a redesenhar parte do mercado de educação digital. A pergunta que fica é se a qualidade das entregas vai acompanhar, no mesmo ritmo, a exigência de quem paga caro por elas.