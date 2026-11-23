Durante muito tempo, quem dava um imóvel em alienação fiduciária num empréstimo ficava com o bem “preso” àquela dívida, mesmo que ele valesse muito mais do que o valor emprestado. O Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711, de 2023, mudou isso.

Pela nova regra, um mesmo imóvel pode garantir mais de uma operação de crédito, com a chamada alienação fiduciária superveniente, e a garantia já registrada pode ser estendida para um novo empréstimo com o mesmo credor. O Conselho Monetário Nacional regulamentou essas possibilidades em 2024, na Resolução 5.197.

Para a empresa, a mudança abre espaço para usar melhor o valor de um imóvel que está no balanço ou no nome dos sócios. A GX Capital , boutique financeira especializada em câmbio estruturado e crédito empresarial chama esse bem de ativo travado: um patrimônio que não gera caixa e que, usado como garantia, pode sustentar uma dívida mais longa e mais barata.

E o momento pede essa conta. A taxa média do crédito livre para empresas foi de 24,4% ao ano em setembro, segundo o Banco Central, e a Selic está parada em 13,75%.

“A dívida mais cara da empresa quase nunca é a maior, é a mais curta. Trocar 12 meses de parcela por cinco anos com garantia real costuma aliviar mais o caixa do que qualquer desconto na taxa”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital.

O que observar antes de usar o imóvel

1. O valor de avaliação do imóvel e quanto dele já está comprometido.

2. Se a nova operação será com o mesmo credor (extensão da garantia) ou com outro (alienação superveniente).

3. O custo efetivo total da operação, e não só a taxa.

Segundo a GX, operações de crédito estruturado com garantia real têm prazos de 5 a 15 anos. A GX estrutura essas operações com instituições financeiras, e a simulação passa pelo Aurum IA, tecnologia própria disponível no aplicativo do cliente. Resumindo: o imóvel parado pode trabalhar mais de uma vez.