Nota baixa numa prova costuma soar como alarme para os pais. Mas será que ela sempre significa que o aluno não aprendeu o conteúdo?

Segundo especialistas em avaliação escolar, nem sempre. Modelos de avaliação formativa, usados em currículos internacionais como o do IB (International Baccalaureate), documentam o processo de aprendizagem do aluno ao longo do tempo, não só o resultado de uma prova pontual. Isso significa que um erro específico numa avaliação pode refletir uma lacuna momentânea, não necessariamente ausência de aprendizado.

Uma pesquisa do IB publicada em 2016 sobre avaliação no PYP (Primary Years Programme) descreveu esse modelo como uma forma de entender o propósito da avaliação além da nota, com foco em acompanhamento contínuo, feedback e diferentes estratégias de avaliação.

Isso não significa que a nota deixa de importar. Significa que ela é uma peça de um conjunto maior de informações sobre o aluno, e não o quadro completo sozinha.

Na Valley International School , em Itajaí (SC), esse modelo de avaliação faz parte do Primary Years Programme, autorizado desde 2021.

Na próxima vez que uma nota vier mais baixa do que o esperado, vale perguntar ao professor como aquele resultado se encaixa no conjunto do processo, antes de tirar conclusões só pelo número.