A BusCo, empresa de viagens de ônibus de baixo custo criada pelos grupos Águia Branca e JCA, chega à sua segunda Black Friday com uma tabela de descontos que cresce conforme a data do embarque se afasta. Na campanha deste ano, o abatimento na tarifa é de 40% para viagens até janeiro de 2027, de 50% em fevereiro, de 60% em março e de 70% em abril. As ofertas abrangem todas as rotas, nas condições do regulamento, e a companhia espera superar as vendas da Black Friday de 2025, mesmo diante de um consumidor mais cauteloso com os gastos.

A cautela aparece nos números. Em outubro, 81,6% das famílias brasileiras estavam endividadas, ante 79,5% um ano antes, e 19,3% comprometiam mais da metade da renda com dívidas, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o orçamento doméstico “segue comprimido e sem fôlego para alavancar o consumo”.

Esse aperto muda a forma de comprar na Black Friday, que neste ano cai em 27 de novembro. Pesquisa da Globo com 2 mil pessoas, feita entre 6 e 9 de outubro, mostra que 84% só fecham negócio quando o preço é de fato menor do que em outras épocas, e que a fatia dos que começam a pesquisar três meses antes subiu de 28% para 38% desde junho. As viagens estão no radar: aparecem entre as categorias de interesse de 29% dos consumidores ouvidos em levantamento da LWSA sobre a data.

Quando o assunto é viajar, o bolso pesa ainda mais. Nos 62,8 milhões de domicílios em que nenhum morador viajou em 2024, a falta de dinheiro foi o motivo mais citado, por 39,2%, proporção que chega a 55,3% entre os de renda per capita inferior a meio salário mínimo, segundo a Pnad Contínua Turismo, do IBGE. A participação do ônibus de linha nas viagens caiu de 13,4% em 2023 para 11,9% em 2024. No transporte rodoviário regular interestadual, o número de passageiros recuou 9,6% em 2025, para 36,75 milhões, enquanto a tarifa média subiu 3,3%, para R$ 167,32, de acordo com o anuário estatístico da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

É nesse cenário que a BusCo, em operação desde agosto de 2025, tenta fazer da data uma ferramenta de planejamento. “O brasileiro quer continuar viajando, mas faz mais conta antes de comprar. Nós nos preparamos para oferecer melhores condições a esse passageiro, combinando preço, facilidade de compra e atendimento”, afirma Claudio Souza, CEO da empresa.

A preparação começou meses antes. Na visão do executivo, as curvas de demanda precisam ser acompanhadas com pelo menos 60 a 70 dias de antecedência, considerando o fluxo e o contrafluxo de cada rota, ou seja, o sentido de maior procura em cada período e o caminho inverso. No transporte de passageiros, o assento que parte vazio não pode ser vendido depois, o que torna a antecedência decisiva para calibrar as tarifas. É a partir dessa leitura que os preços são planejados e que as ofertas passaram a variar conforme a data da viagem. “Oferta consistente não se monta na véspera. Quando acompanhamos a demanda de cada rota com dois meses ou mais de antecedência, conseguimos dizer ao passageiro, em novembro, quanto ele vai pagar para viajar em março ou abril”, diz.

As condições também mudaram em relação à estreia na data. Na Black Friday de 2025, quando a empresa tinha menos de quatro meses de operação, o cupom de 50% valia só para compras feitas na própria sexta-feira e exigia bilhete de ida e volta. Agora, a campanha, batizada de Black November, aceita compras até 30 de novembro e inclui passagens só de ida. Ficam de fora datas de pico, como o período de Natal e Ano-Novo e dias do carnaval, da Semana Santa e de Tiradentes, e há limite de uma compra por CPF em cada faixa de desconto.

A compra ganhou mais um canal. Ao site somou-se um aplicativo para iOS e Android, que traz cupons exclusivos da campanha. O atendimento ao passageiro é a terceira frente da preparação: a BusCo está entre as indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2026, cujo resultado será conhecido em dezembro, e tem reputação “Ótima” na plataforma. Segundo a empresa, o tempo de primeira resposta ao passageiro caiu cerca de 70% entre outubro de 2025 e agosto de 2026.

“A expectativa é superar o resultado de 2025. Chegamos a esta Black Friday com mais um canal de compra, atendimento mais rápido e ofertas pensadas para cada período de viagem”, afirma Souza.

Para o passageiro, antecipar a compra é uma forma de organizar o orçamento e garantir, ainda em 2026, as viagens dos primeiros meses de 2027. Para um setor que perdeu passageiros, fica a pergunta: em um país em que a falta de dinheiro é o principal motivo para não viajar, o desconto oferecido a quem se planeja será suficiente para manter o brasileiro na estrada?