Quem tem uma peça da Rahra ou costuma comprar na marca pode se perguntar o que muda com a troca no comando da empresa. A resposta, segundo a própria Rahra, é que nada muda para as clientes: garantia, produção e compromissos seguem iguais com o novo CEO, Thomas Coelho.

A marca de semijoias, fundada em 1988 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, informou que Thomas assume a posição no lugar de Jonathas Coelho, que se afasta da função executiva por motivos pessoais e de saúde. A transição foi planejada para manter a estratégia em curso.

A garantia continua valendo

As peças da Rahra têm garantia que pode chegar a 10 anos, conforme o item. A fábrica própria, que dá à empresa controle sobre todo o processo produtivo, também segue sob a nova gestão, assim como os projetos em andamento.

“Assumo a Rahra para dar sequência a um trabalho que já estava desenhado. A estratégia segue a mesma, e o meu compromisso é que franqueados, revendedoras e clientes percebam essa continuidade no dia a dia da marca”, afirma Thomas Coelho, CEO da Rahra.

Onde comprar

A Rahra começou com a revenda de prata de porta em porta e se tornou uma rede nacional de franquias de semijoias. Hoje, a marca soma mais de 60 lojas, além de revendedoras em todo o país. O modelo combina lojas franqueadas e revendedoras, e os dois canais continuam funcionando normalmente.

A revenda é um caminho de renda para muita gente no país. Segundo a ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas), a venda direta movimentou cerca de R$ 50 bilhões em 2025, com aproximadamente 3 milhões de empreendedores, e 86% dessa força de vendas é formada por mulheres, de acordo com pesquisa da entidade de julho de 2026.

“Uma rede como a nossa envolve muita gente que confia na marca para trabalhar. Por isso a sucessão foi pensada com tempo, para que ninguém precisasse mudar a forma como se relaciona com a Rahra”, diz Thomas.

Quem é Thomas Coelho

O novo CEO já fazia parte da gestão da Rahra, onde respondia pela diretoria de produto. Agora, passa a cuidar da condução do negócio e das metas de crescimento da rede.

A Rahra é uma empresa familiar. A marca foi criada por Solange Coelho, mãe de Thomas e de Jonathas, que segue ligada à história da rede.

A troca preparada com antecedência é um ponto pouco comum no mundo dos negócios. Estudo do Evermonte Institute, que ouviu 161 líderes de empresas, aponta que só 8,1% das empresas brasileiras têm um plano formal de sucessão aplicado de forma consistente, enquanto 29,2% não têm nenhum plano ou mapeamento de sucessores.

A mudança foi comunicada aos colaboradores pela área de Recursos Humanos. No texto, a empresa agradece a Jonathas pela contribuição, pela dedicação e pela participação na construção da história da marca.

“Nossa estratégia, nossos projetos e os compromissos assumidos seguem normalmente. Seguimos com a mesma essência, os mesmos valores e o mesmo propósito”, informa a Rahra no comunicado.

Ou seja, para quem compra, a troca de CEO não altera a garantia, a origem das peças nem os canais de venda da Rahra. As lojas franqueadas e as revendedoras da marca seguem atendendo normalmente, e as peças continuam saindo da fábrica própria da empresa.

“A Rahra cresceu porque muita gente acreditou nela junto com a gente. Agora o convite é seguir nesse mesmo caminho, com a rede cada vez mais forte”, conclui Thomas.