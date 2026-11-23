Antes de uma peça seguir para o protocolo, no escritório BFBM ela passa por uma conferência extra com inteligência artificial. O advogado confronta o texto pronto com a cópia do processo, e a ferramenta ajuda a localizar erros materiais, premissas incorretas, números de processo trocados ou dados de clientes conflitantes. O uso faz parte da implantação de um pool de agentes de IA orientada pela Movimento.ai , consultoria de estratégia e implementação de IA.

Um segundo olhar sobre o próprio texto

A checagem ajuda em um problema conhecido de quem escreve: o vício de leitura. Depois de muito tempo sobre o mesmo texto, fica mais difícil enxergar um detalhe fora do lugar. A conferência também evita que matérias de defesa se tornem incontroversas por omissão, quando um ponto importante fica de fora da peça.

O cuidado começa na escrita. O advogado de contencioso Rafael Moura alimenta a plataforma com o processo integral e com modelos próprios e pede trechos específicos, item por item, para manter o estilo. Com isso, uma peça simples que levava uma hora fica pronta em meia hora. As complexas ainda pedem cerca de duas horas, pela construção detalhada da tese.

Rapidez com conferência

A IA também acelera a leitura: autos com mais de 10 mil páginas são lidos em cerca de três minutos. A advogada Amanda Amarante Silva, que integra a comissão de Inteligência Artificial da OAB do Rio de Janeiro, estima ganho médio de cerca de 30% na rapidez para finalizar peças, embora a ferramenta exija mais tempo dedicado à revisão crítica. Por cautela, ela evita citar julgados ou precedentes gerados pela IA.

Amanda também usa a tecnologia para analisar processos, transcrever áudios de contratos e produzir infográficos que antes eram feitos manualmente em plataformas de design.

No escritório, a validação humana é obrigatória e a ferramenta é tratada como assistente. A equipe aprendeu que, sem curadoria, aceitar o primeiro resultado gera conteúdos genéricos e padronizados.

“Não adotamos inteligência artificial para escrever mais rápido. Adotamos para que nossos advogados gastem o tempo onde ele vale mais: na decisão estratégica”, afirma Renata Saraiva, Managing Partner.

Tecnologia cada vez mais presente

O uso de IA cresce nas empresas do país. Segundo a pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), a proporção de empresas brasileiras que usam inteligência artificial subiu de 13% em 2024 para 17% em 2025. Entre as grandes, foi de 38% para 50%.

Nos tribunais, o cenário é parecido. Um mapeamento do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) identificou 157 projetos de IA em 43 cortes, 58,6% deles já em uso regular. Segundo o relatório Justiça em Números 2026, o Judiciário encerrou 2025 com 75,5 milhões de processos em tramitação.

Na BFBM, a próxima etapa inclui perfis individuais para os advogados, já que, com um login compartilhado, comandos de diferentes colegas interferem no estilo e na formatação das peças. O escritório também vai elaborar uma cartilha sobre uso ético e seguro de IA.

“Ganho de produtividade só se sustenta com governança: perfis individuais, travas de consumo e dados sensíveis tratados com critério. É isso que permite escalar com segurança”, destaca Fabrício Gentile, gerente de TI.