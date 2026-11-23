FOZ DO IGUAÇU (PR) – A combinação entre planejamento, trabalho em equipe e capacidade de adaptação será colocada à prova no dia 12 de dezembro de 2026, quando Eduardo Ferrari e Carlos Arturo Mallorquin Junior disputarão as 3 Horas de Kart, no Adrena Kart, em Foz do Iguaçu. A largada está prevista para as 18h, e a dupla chega à categoria Super Sênior com uma meta definida: conquistar o bicampeonato.

A competição, conhecida pelo caráter festivo e pela resistência exigida dos participantes, tem expectativa de reunir cerca de 20 duplas. Mais do que uma disputa por velocidade, o desafio coloca em evidência competências também valorizadas na gestão de negócios: organização, divisão de responsabilidades, leitura de cenários e decisões tomadas sob pressão.

No formato endurance, os competidores precisam manter o desempenho durante três horas, em vez de apostar apenas em voltas rápidas. O resultado depende de uma sequência de escolhas bem executadas, desde o ritmo adotado na pista até o momento de realizar as paradas obrigatórias e a troca de pilotos. Qualquer perda de tempo pode alterar a posição de uma equipe no grid.

Para Ferrari e Mallorquin Junior, a busca por mais um título exige sintonia. A experiência compartilhada na categoria Super Sênior representa um ponto de partida, mas não elimina os desafios de uma prova em que o desgaste, o tráfego e as mudanças de ritmo podem exigir ajustes constantes. O objetivo será transformar entrosamento em regularidade, sem abrir mão da competitividade.

A presença de Carlos Arturo Mallorquin Junior também aproxima a narrativa esportiva do universo empresarial. Fundador da ART SOLUTION EAS, ele atua em iniciativas voltadas ao uso de informações e à melhoria de processos no agronegócio paraguaio. Na pista, embora o contexto seja diferente, a importância de acompanhar indicadores e decidir no momento certo oferece um paralelo com a administração de operações.

Em uma corrida de longa duração, a melhor estratégia nem sempre é acelerar ao máximo em todas as voltas. É necessário avaliar o desempenho ao longo do tempo, preservar o equipamento e identificar quando vale a pena assumir riscos. A lógica se assemelha à de empresas que procuram crescer com consistência: o resultado final depende tanto da execução cotidiana quanto da capacidade de reagir aos imprevistos.

Outro fator decisivo será o trabalho nos boxes. As paradas obrigatórias exigem atenção ao regulamento, coordenação entre os pilotos e agilidade para reduzir o tempo perdido fora da pista. Uma troca eficiente pode preservar posições; uma falha operacional, por sua vez, pode comprometer a vantagem construída durante vários giros.

A prova noturna acrescenta uma dimensão particular ao desafio. Com largada marcada para o início da noite, os participantes precisarão sustentar a concentração e a precisão durante todo o percurso. A administração do cansaço e a comunicação entre os integrantes da dupla tornam-se tão importantes quanto a capacidade técnica de conduzir o kart.

A expectativa de aproximadamente 20 duplas reforça a necessidade de atenção ao tráfego. Ultrapassagens, diferenças de ritmo e disputas por posição exigem escolhas rápidas, mas calculadas. Para quem busca o bicampeonato, evitar erros desnecessários pode ser tão relevante quanto ganhar segundos em uma volta isolada.

O evento também ajuda a movimentar o ambiente esportivo de Foz do Iguaçu, reunindo pilotos e pessoas ligadas ao kartismo regional. A modalidade cria oportunidades de convivência, troca de experiências e fortalecimento de vínculos, elementos que contribuem para a continuidade de competições e para a formação de uma comunidade em torno do esporte.

A disputa da Super Sênior terá, portanto, dois objetivos simultâneos para Ferrari e Mallorquin Junior: competir pelo primeiro lugar e executar um plano capaz de resistir às oscilações de uma corrida de três horas. O título dependerá do desempenho da dupla diante dos adversários, das condições da prova e da eficiência de cada decisão tomada ao longo da noite.

As 3 Horas de Kart serão realizadas em 12 de dezembro de 2026, a partir das 18h, no Adrena Kart, em Foz do Iguaçu, Paraná. Eduardo Ferrari e Carlos Arturo Mallorquin Junior participarão da categoria Super Sênior, que integra a programação da etapa festiva. A organização espera reunir cerca de 20 duplas no grid.

A preparação estratégica ainda será testada em cada troca de pilotos, com foco em segurança, constância e decisões precisas até a bandeirada final.