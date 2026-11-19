Imagine pesquisar o nome de uma empresa no Google e encontrar notícias sobre seus projetos, entrevistas com especialistas e publicações em grandes veículos de comunicação. Agora, imagine encontrar apenas reclamações, avaliações negativas e informações desatualizadas. Qual dessas empresas transmitiria mais confiança?

Essa diferença ajuda a explicar por que a presença em portais de notícias vem ganhando espaço nas estratégias de comunicação e marketing.

Segundo a UpSites , agência especializada em autoridade digital desde 2016, a reputação de uma empresa também é construída fora de seu próprio site. Estratégias de Digital PR e link building ajudam a fortalecer a presença digital e a reputação das marcas por meio de publicações em portais de notícias e outras fontes externas. As informações publicadas em portais de notícias e outras fontes externas contribuem para a reputação da marca, influenciando a percepção de consumidores, parceiros e potenciais clientes.

Por que empresas buscam espaço em grandes portais de notícias?

Publicar em veículos de comunicação permite apresentar projetos, compartilhar conhecimentos e associar uma marca aos assuntos em que possui experiência.

Uma indústria pode divulgar investimentos em automação. Uma empresa de tecnologia pode apresentar uma solução inovadora. Já uma rede de clínicas pode publicar orientações de seus especialistas sobre prevenção e saúde.

Essas iniciativas fazem parte das estratégias de Digital PR, ou relações públicas digitais, que buscam ampliar o reconhecimento de marcas por meio de cobertura editorial, menções e referências externas.

Qual a diferença entre assessoria de imprensa tradicional e Digital PR com foco em SEO?

Enquanto a assessoria de imprensa tradicional costuma distribuir releases para diversos jornalistas, que podem publicar versões do mesmo conteúdo, o Digital PR orientado a SEO e GEO tem uma estratégia mais personalizada e individualizada para cada portal.

Nesse modelo, cada portal recebe uma matéria original, desenvolvida de acordo com seu público, linha editorial e relevância temática.

A abordagem busca evitar a repetição excessiva de conteúdos, ampliar as oportunidades de indexação no Google e construir referências externas contextualizadas sobre a marca, que também podem contribuir para sua descoberta e visibilidade nas inteligências artificiais.

As campanhas de Digital PR podem combinar relacionamento com jornalistas, conteúdos de interesse público e publicações patrocinadas devidamente identificadas.

O benefício vai além da exposição imediata: cada publicação pode contribuir para formar um histórico público sobre a empresa, acessível a consumidores e mecanismos de busca.

Como as publicações ajudam na reputação digital de uma marca?

Considere uma transportadora fictícia que enfrentou problemas de atendimento alguns anos atrás. Ao pesquisar seu nome, os primeiros resultados incluem notícias negativas, reclamações de consumidores e sua página no Reclame Aqui.

Mesmo que a empresa tenha corrigido os problemas, essas informações antigas podem continuar influenciando sua reputação.

Uma estratégia de Digital PR poderia divulgar certificações, investimentos em infraestrutura, melhorias operacionais e novas soluções desenvolvidas pela transportadora.

Com o tempo, essas publicações podem conquistar posições nas pesquisas pelo nome da empresa, ampliando a presença de conteúdos positivos e atualizados.

Não existe garantia de que resultados negativos perderão posições. Tampouco se trata de esconder reclamações legítimas. A proposta é complementar o histórico da marca com informações verificáveis, enquanto a empresa resolve os problemas que originaram as críticas.

Qual é a relação entre Digital PR, SEO e inteligência artificial?

No SEO tradicional, referências e links de sites externos podem aumentar a autoridade do site e ajudar o Google a descobrir páginas e compreender sua importância.

Quando veículos reconhecidos mencionam uma empresa, também contribuem para sua presença digital e podem gerar visitas de leitores interessados em seus produtos ou serviços.

Links conquistados editorialmente podem ter valor para SEO, enquanto links decorrentes de publicações pagas devem ser identificados como patrocinados ou não seguidos, conforme as diretrizes do Google.

Com o avanço das inteligências artificiais, surge outra oportunidade.

Ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity podem consultar fontes externas (como portais de notícias de alta relevância) para responder perguntas, comparar fornecedores e apresentar recomendações.

Uma empresa mencionada em conteúdos confiáveis e relacionados à sua especialidade amplia as informações públicas disponíveis sobre sua atuação.

Essa preocupação faz parte do GEO, sigla para Generative Engine Optimization, estratégia que busca melhorar a presença das marcas nas respostas geradas por inteligência artificial.

Entretanto, publicar em grandes portais não garante recomendações nas IAs.

É preciso entender quais são os melhores portais para a sua marca de acordo com o seu nicho e objetivos.

Como escolher os veículos mais adequados?

Nem sempre o maior portal é a melhor opção.

Uma seleção consultiva considera:

Afinidade temática: o assunto faz sentido para os leitores daquele portal?

Público e alcance: a publicação chegará às pessoas que a empresa quer atingir?

Qualidade editorial: o site tem métricas, histórico e conteúdo confiável?

Objetivo da campanha: a prioridade é reputação, alcance, tráfego ou descoberta por IA?

Uma empresa de software pode priorizar veículos de tecnologia e negócios, enquanto uma indústria pode combinar portais especializados com jornais de circulação nacional.

A UpSites reúne oportunidades de publicação em sua plataforma que é um Catálogo de Publishers , utilizado para planejar campanhas conforme o segmento e as necessidades de cada empresa.

Com experiência acumulada desde 2016 e relacionamento com parceiros editoriais, a agência oferece atendimento consultivo na escolha dos veículos, elaboração das pautas e avaliação das oportunidades de publicação.

“Mais importante do que publicar em um portal conhecido é entender por que aquele veículo faz sentido para a marca. Uma campanha bem planejada conecta reputação digital, SEO e visibilidade nas IAs, considerando o público e os objetivos de cada empresa”, explica Caio Nogueira, cofundador da UpSites.

O que as pesquisas mostram sobre essa tendência?

O interesse pela autoridade digital acompanha mudanças no comportamento dos consumidores.

Uma pesquisa da McKinsey publicada em 2026 , realizada com 4.863 consumidores em cinco países, incluindo o Brasil, identificou que aproximadamente um quarto dos participantes já utiliza inteligência artificial generativa em atividades relacionadas a compras e contratação de serviços.

O movimento também aparece entre profissionais de comunicação. 55% dos profissionais consultados buscavam cobertura em publicações de alta autoridade como tática para melhorar a visibilidade em respostas de IA. O dado mostra uma prioridade declarada por esses profissionais, não comprova o efeito das publicações sobre os algoritmos.

Por que criar uma página “Na mídia” no site da empresa?

Uma estratégia complementar consiste em reunir as matérias publicadas em uma página de imprensa no site institucional.

Essa seção pode apresentar título, data, nome do veículo, breve descrição e link para cada publicação original.

Para os visitantes, funciona como uma vitrine de credibilidade. Clientes e parceiros conseguem conhecer a trajetória da empresa e consultar referências externas sobre suas atividades.

Para buscadores e sistemas de IA que conseguem acessar a página, a organização facilita a descoberta e a compreensão dessas informações, embora não garanta indexação ou citações.

A página se torna um repositório de autoridade digital, reunindo em um único endereço o histórico público da marca.

Autoridade digital exige continuidade

O sucesso de uma campanha não deve ser medido apenas pela quantidade de matérias publicadas. É importante acompanhar menções de marca, tráfego orgânico, buscas pelo nome da empresa, acessos recebidos e presença em respostas de IA.

Mais do que conquistar espaço na imprensa, investir em Digital PR significa construir uma presença pública consistente.

Para empresas que desejam fortalecer sua reputação, melhorar sua presença no Google e ampliar oportunidades de descoberta nas inteligências artificiais, a combinação de conteúdo informativo, veículos adequados e acompanhamento contínuo pode representar uma vantagem competitiva.