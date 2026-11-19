Com mais pós-graduações e formações profissionais à disposição, escolher onde estudar ficou mais trabalhoso. Para quem está nessa fase, o desafio passa a ser encontrar programas capazes de aprofundar uma área, e não apenas uma lista longa de cursos. É a partir dessa ideia que a Faculdade Península organiza sua formação continuada em quatro institutos especializados.

A instituição reúne a ABAEDU , em ciências do comportamento, a ABMed , em Medicina do Estilo de Vida e longevidade, a ALTA , no agro e nas ciências animais, e o Instituto de Educadores , na educação. O modelo ajuda a entender alguns pontos que valem a atenção de quem vai escolher uma pós.

O credenciamento da instituição

O primeiro passo é saber quem responde academicamente pelo curso. No caso dos quatro institutos, é a Faculdade Península, credenciada pelo MEC (Ministério da Educação), com registro no Sistema e-MEC sob o código 3051 e Conceito Institucional 4.

Foco na sua área

Formar um analista do comportamento pede referências diferentes das necessárias para formar um médico, um especialista em reprodução bovina ou um gestor escolar. Por isso, cada instituto tem portfólio, linguagem e relações profissionais próprios, mantendo em comum a estrutura acadêmica da faculdade. A missão declarada é formar profissionais combinando rigor acadêmico, conhecimento atualizado e aplicação prática.

“As rotinas e as exigências profissionais de um analista do comportamento, de um médico, de um produtor rural ou de um gestor escolar são muito diferentes. Por isso, organizar a faculdade em institutos nos obriga a conhecer cada público de perto. É isso que nos permite reunir professores que são referência em cada campo e desenhar formações que respondem ao que a área realmente pede”, afirma Erick Pinho, diretor da Faculdade Península.

Quem dá as aulas

Outro ponto é o corpo docente. A faculdade busca reunir professores com formação acadêmica consistente e atuação relevante no campo. Na ALTA, por exemplo, estão nomes como Fabio Luiz Buranelo Toral, Rodrigo Marques e Manoel Francisco de Sá Filho, com atuação em reprodução animal e genética bovina. Na ABMed, o grupo inclui médicos e pesquisadores de áreas como cardiologia, psiquiatria, epidemiologia e saúde digital.

O que vem depois da pós

Também vale olhar se a área oferece um caminho de continuidade. Na ABAEDU, a formação vai da aplicação de ABA à preparação para credenciais internacionais como QASP-S, QBA e IBA. De 2024 a 2026, 53 dos 155 profissionais certificados pela QABA no Brasil haviam estudado no instituto. Há ainda a cooperação acadêmica com a Greenfort University, nos Estados Unidos, em que disciplinas da pós em ABA são aproveitadas no mestrado americano. No Instituto de Educadores, formações como a de Atendimento Educacional Especializado dialogam com Psicopedagogia, Neuroaprendizagem e Gestão Escolar.

“Para nós, ecossistema é o percurso de formação do profissional, não o curso isolado. Antes de entrar numa área nova, nos perguntamos se existe uma lacuna real na formação de quem atua ali, se conseguimos reunir professores que pesquisam e praticam aquele campo e se esse profissional pode continuar aprendendo com a gente ao longo da carreira, da primeira pós à preparação para uma certificação internacional, que dá ao trabalho dele mais reconhecimento e credibilidade. Quando a resposta é sim, a área ganha um instituto próprio, com identidade e comunidade dela, sustentado pela mesma base acadêmica da Faculdade Península”, diz Ana Carolina Oliveira, diretora de Growth da Faculdade Península.

Na hora de escolher uma pós-graduação, portanto, o modelo da Faculdade Península aponta para quatro perguntas: quem credencia o curso, se ele aprofunda a sua área, quem são os professores e se há caminho para continuar aprendendo depois.

Conheça os institutos da Faculdade Península